”Ruoantähteitä, tappeluita, ulosteita” – Afganistanin konsulaatti Lidingössä kuumentaa tunteita

Afganistanin konsulaatin asiakkaat ovat aiheuttaneet Lidingössä ongelmia jo vuosien ajan. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Daniel Källenfors (M) on kyllästynyt tilanteeseen ja haluaa tavata Afganistanin suurlähettilään. Källenfors haluaa, että konsulaatti muuttaisi muualle.

Lidingön moderaatit ovat julkaisseet Facebookissa tiedotteen vuosia jatkuneista ongelmista Afganistanin konsulaatissa. Pohjolan ainoa Afganistanin konsulaatti sijaitsee asuinalueella.

– Kaaos jatkuu, Källenfors kirjoittaa viitaten vuosia jatkuneisiin yrityksiin ratkaista konsulaatissa asioivien afganistanilaisten maahanmuuttajien aiheuttamat ongelmat.

Konsulaatissa ei valtuuston puheenjohtajan mukaan ole toimivaa jonotussysteemiä eikä odotus- tai saniteettitiloja.

– … joten konsulaatissa käyvät … tekevät tarpeensa läheisissä puistoissa ja taloissa. Jälkeensä he jättävät vaatteita ja ruoantähteitä ja usein on levottomuuksia. Poliisi joudutaan usein hälyttämään häiriöiden vuoksi, kun asioita ei ole saatu käsiteltyä tarpeeksi nopeasti tuntien jonotuksesta huolimatta.

Vastikään eräs lidingöläinen joutui havaitsemaan, että talon porraskäytävään oli ulostettu.

Koska konsulaatin vuokranantaja on yksityinen, kunnalla on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen. Siksi Källenfors on kutsunut Afganistanin suurlähettilään keskustelemaan ongelmasta.

– Pidän tätä erittäin vakavana. Lidingön pitäisi olla turvallinen ja miellyttävä paikka asukkaille. Tämä pitää ratkaista. Mahdollisimman pian. On sopimatonta sijoittaa konsulaatti asuinalueen keskelle ja siksi on toivottavaa, että konsulaatti muuttaisi asiallisempaan paikkaan.

Osa lidingöläisistä suhtautuu moderaattien Facebook-postaukseen sarkastisesti, kuten eräästä kommentista voidaan todeta.

– Tuntuu siltä, että pitäisi käydä se keskustelu entisen puoluejohtajan kanssa. Kuka olisi voinut kuvitella, että karma käyttää sandaaleja, istuu portaikossa Lidingössä ja tyhjentää suolistonsa.