Ruotsalainen EU-komissaari: ”EU olisi paljon köyhempi ilman siirtolaisia”

Euroopan sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson sanoi haastattelussa, että EU olisi paljon köyhempi unioni, jos siirtolaiset eivät olisi saapuneet. Hän myös kertoi uudesta siirtolaisuussopimuksesta.

Friends of Europa -ajatushautomo haastatteli ruotsalaista sosiaalidemokraattia Ylva Johanssonia. Kun EU:n sisäasioista vastaavana EU-komissaarina toimivalta Johanssonilta kysyttiin, olisiko mahdollista muuttaa siirtolaisia koskevaa narratiivia kun otetaan huomioon, että jotkut heistä työskentelevät tärkeissä tehtävissä kuten terveydenhuollossa.

– Vastaus kysymykseen on kyllä. Mutta on myös riskejä, Johansson vastasi.

– Aina löytyy oikean siiven ekstremistejä sekä rasistisia ja muukalaisvastaisia voimia jotka pyrkivät näkemään siirtolaiset jonakin epänormaalina, jotka käyttävät siirtolaisista termiä ”he”. Mutta se ei ole totta. Siirtolaisuus on normaalia, siirtolaiset ovat täällä ja ovat olleet jo sukupolvien ajan. Joten meillä on useita siirtolaistaustaisia sukupolvia ja he ovat osa meitä.

Johansson väitti myös, että kolmasosa Ruotsin lääkäreistä on syntynyt muualla kuin Ruotsissa ja useimmat vieläpä EU:n ulkopuolella. Tämä on hänen mielestään erittäin tärkeää huomata, kertoo Nyheter Idag.

– Tavallisena vuonna EU:iin saapuu yhdestä miljoonasta puoleentoista miljoonaa siirtolaista. Ja ilman heitä olisimme paljon, paljon köyhempi unioni. Samaan aikaan laittomia tulijoita on paljon vähemmän, vähemmän kuin 200 000. Tämän alleviivaaminen on tärkeää.

Johansson kommentoi myös ilman huoltajaa saapuneita nuoria siirtolaisia.

– Monet heistä ovat teini-ikäisiä poikia. Olen kahden pojan äiti ja muistan, kun he olivat 16-17 -vuotiaita. Äitinä voi nähdä, että poika on maailman mahtavin persoona, mutta ymmärrän, että kaikille se ei ole niin selvää. Joten tämä on myös haaste.

EU-komissaari kertoi myös, että uuden siirtolaisuussopimuksen suunnittelu on täydessä vauhdissa ja se saatetaan julkistaa jo kesän alussa. Siirtolaisuussopimuksessa on mukana laillinen saapumisreitti Euroopan unioniin, jotta siirtolaisten ei tarvitse henkeään vaarantaen ylittää Välimerta ihmissalakuljettajien avustamina.

– Tarvitsemme siirtolaisuutta ja meidän täytyy käsitellä siirtolaisuutta oikealla tavalla, EU-komissaari Johansson sanoi.