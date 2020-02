Ruotsalainen imaami vertaa sukupuolenvaihdosta naisten sukuelinten silpomiseen

Göteborgin moskeijan imaami on saanut voimakasta kritiikkiä verrattuaan naisten sukuelinten silpomista sukupuolenvaihdosleikkauksiin.

Göteborgin moskeijan imaamin kommentit olivat sähköpostissa, jossa uskonoppinut kertoi sukupuolenvaihdosleikkausten olevan kehittyneiden maiden vastine lähinnä kolmansissa maissa esiintyville naisten sukuelinten silpomisille (FGM).

– Mielestäni on hyvä kiinnittää huomiota ja vastustaa naisten sukuelinten silpomista sekä kaikkia alistamisen ja hyväksikäytön muotoja, SVT:n artikkelissa kerrotaan imaamin kirjoittaneen.

– Mutta millaisesta naisten sukuelinten silpomisesta Göteborgissa puhutaan? Nykyaikaisuuden vai primitiivisen kulttuurin nimissä tehdystä? imaami kysyy.

– Miksi laki sallii sukupuolenvaihdosleikkaukset, jotka kohdistuvat molempiin sukupuoliin ja jotka ovat vielä pahempia? Vai onko kyse siitä, että on olemassa silpominen joka on OK, ja barbaarien silpominen, jota vastaan täytyy taistella? imaami jatkaa ja kertoo tuomitsevansa FGM:n mutta myös tekopyhyyden.

Kristillisdemokraattien jäsen ja Göteborgin uskontojenvälisen neuvoston puheenjohtaja Karolina Mildgrim kokee imaamin sähköpostin ongelmallisena.

– Ei niitä voi lainkaan verrata toisiinsa. Sukupuolenkorjaukseen liittyy suostumus, lääkäri ja tehdään tutkimukset.

Mildgrimin mukaan sukupuolenkorjauksella helpotetaan inhimillistä kärsimystä, kun taas silpomisella aiheutetaan sitä.