Ruotsalainen lakimies: Työttömyyden lisääntyminen johtaa uuteen turvapaikanhakuaaltoon

Aiempi laajamittainen työvoiman maahanmuutto Ruotsiin johtaa uuteen turvapaikkahakemusten aaltoon työttömyyden lisääntyessä. Tämä kuormittaa jatkossa ruotsalaista hyvinvointivaltiota, kirjoittaa lakimies ja kolumnisti Nima Rostami Nyheter Idag -julkaisussa.

Monien Euroopan maiden rajat ovat suljetut matkustajaliikenteeltä Covid-19 -viruksen vuoksi, mikä on yleisesti ottaen aiheuttanut turvapaikkahakemusten määrän vähenemisen. Osa hakemuksista saattaa kuitenkin olla peräisin henkilöiltä, jotka ovat jo olleet maassa.

– Tulevaisuudessa nähdään entisiä työperäisiä siirtolaisia, jotka hakevat turvapaikkaa voidakseen jäädä Ruotsiin. Tästä aiheutuu yhteiskunnalle kasvavia kustannuksia, kirjoittaja toteaa.

Ruotsi on myöntänyt neljän vuoden aikana väliaikaisen työperäisen oleskeluluvan 80 000 henkilölle ja heidän perheenjäsenilleen. Väliaikaisten oleskelulupien voimassaolo riippuu kuitenkin täysin työpaikan olemassaolosta. Jos työttömyys kestää kolmea kuukautta pidempään, oleskelulupaa ei enää jatketa.

Covid-19 -viruksen aiheuttama talouskriisi on jo alkanut iskeä palveluammatteihin, ja juuri tässä kategoriassa työskentelee paljon siirtolaisia väliaikaisilla työluvilla. Hyvinvointivaltion palveluja ei kuitenkaan haluta jättää, vaikka oikeus maassaoloon päättyisi

– On epätodennäköistä, että he palaisivat kotimaihinsa. Seuraus on, että he jäävät Ruotsiin ja hakevat turvapaikkaa.

Kirjoittajan mukaan maahanmuuttopolitiikkaan vaaditaan nyt muutos. Siirtolaisväestön sijaan yhteiskunnan antaman tuen painopiste tulee suunnata muualle.

– Kriisiaikoina tukitoimet tulee suunnata pienyrityksille, maan rakentaneelle vanhusväestölle ja yleiseen hyvinvointiin, ja maahanmuuttojärjestelmää tulee muokata vähemmän anteliaaksi.

Laajamittaisen turvapaikanhaun salliminen olisi kohtalokas virhe, kirjoittaja päättää.