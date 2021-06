Ruotsalainen poliisipäällikkö yhdistää maata vaivaavat ammuskelut muuttoliikkeeseen

Suur-Göteborgin poliisipäällikkö Erik Nord uskoo, että kulttuuriset tekijät vaikuttavat siihen, että Ruotsi on Euroopan kärjessä kuolemaan johtaneissa ammuskeluissa. Hän kirjoittaa, että ”periaatteessa kaikki, jotka ampuvat tai ammutaan jengikonflikteissa, ovat kotoisin Balkanilta, Lähi-idästä, Pohjois- tai Itä-Afrikasta”.

Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto (Brå) julkaisi äskettäin raportin, joka osoitti, että Ruotsi on ainoa maa Euroopassa, jossa kuolemaan johtavat ammuskelut lisääntyvät ja että Ruotsissa on toiseksi eniten kuolemaan johtaneita ammuskeluita Euroopassa heti Kroatian jälkeen.

Göteborgs-Posteniin kirjoittamassaan kirjoituksessa poliisipäällikkö Erik Nord pohtii, mistä pohjoismaisittain eriskummallinen kehitys voi johtua. Poliisipäällikkö Nord korostaa maahanmuuttokysymyksiä.

– Nykyään ei ole enää salaisuus, että suuri osa jengirikollisuuden aiheuttamista ongelmista ampumisten ja räjähdysten yhteydessä liittyy Ruotsiin suuntautuneeseen muuttoliikkeeseen viime vuosikymmeninä … periaatteessa kaikki jengikonflikteissa ampuneet tai ammutut ovat kotoisin Balkanilta, Lähi-idästä, Pohjois- tai Itä-Afrikasta, Nord kirjoittaa.

– Kulttuuriset tekijät voivat olla osa selitystä. Erilainen tapa hallita konflikteja, joka perustuu kostotoimiin ja hyvityksiin. Lasten kasvatus, joka perustuu kurin perinteeseen. Macho-idealisoitu maskuliinisuus, joka kumpuaa kovuudesta, riskinottamisesta, fyysisestä voimasta ja väkivallasta. Voimakkaasti sukupuolittunut sosiaalinen kontrolli, jossa sosiaaliset suhteet voivat sisältää vahvoja arvoasteikkoja.

Erik Nord uskoo, että aseväkivalta on Ruotsissa pahempaa kuin Saksassa. Vaikka Saksassa on myös paljon maahanmuuttajia kolmansista maista, siellä on myös suurempi määrä poliiseja. Mutta myös ”ruotsalaisilla arvoilla” voi olla merkitystä.

– Perusarvojen muuttaminen ei ole helppoa, mutta tietoisuus voi auttaa meitä keskustelemaan asiasta sen sijaan, että lakaisisimme hankalat kysymykset maton alle, kirjoittaa poliisipäällikkö.

Lähde Nyheter Idag.