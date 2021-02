Ruotsalainen tutkimus: Enemmistö raiskaajista on maahanmuuttajataustaisia

Ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajat syyllistyvät Ruotsissa raiskauksiin useammin kuin kantaväestö.

Lundin yliopiston tutkijat esittivät tulokset Forensic Sciences Research -lehdessä syyskuussa 2020 julkaistussa artikkelissa Swedish rape offenders – a latent class analysis.

Tutkijat tarkastelivat tietoja 3039 tuomitusta raiskaajasta. Tutkimukseen mukaan on otettu henkilöt, jotka on tuomittu raiskauksesta, törkeästä raiskauksesta ja raiskauksen yrityksistä vuosina 2000–2015 ja jotka olivat iältään 15-60 -vuotiaita. Raiskausrikokset on myös rajattu aikuisiin naisiin kohdistuneiksi.

Tulokset osoittavat muun muassa, että suurin osa raiskaajista, 59,2 prosenttia, oli ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajia.

47,7 prosenttia tekijöistä oli syntynyt ulkomailla. Maahanmuuttaneista raiskaajista 34,5 prosenttia oli lähtöisin Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta. Seuraavana tulivat muu Afrikka (19,1 prosenttia) ja Itä-Eurooppa (15 prosenttia).

Tutkijoiden mukaan tulokset ovat yhteneviä ​​muiden Ruotsissa ja naapurimaissa tehtyjen tutkimusten kanssa. He uskovat kuitenkin, että enemmän tutkimusta tarvitaan maahanmuuttajataustaisten miesten yliedustuksen syiden ymmärtämiseksi.