Ruotsalaisen poliitikon keino parantaa turvallisuutta: aidatut yhteisöt

Staffanstorpissa vaikuttava moderaattien paikallispoliitikko ehdottaa vastausta Ruotsin kasvavalle turvattomuudelle: aidatut yhteisöt parantaisivat kansalaisten turvallisuutta.

Staffanstropin kunnanvaltuuston puheenjohtaja, suomalaista kokoomusta vastaavan moderaattien Christian Sonesson haluaa aidattuja yhteisöjä. Hän uskoo, että Ruotsi on joka tapauksessa menossa tähän suuntaan.

– Yksikään yhteisö ei säästy turvattomuudelta ja rikollisuudelta, sanoo Sonesson, joka on esittänyt useita moderaattien ja ruotsidemokraattien kannattamia kaupunkisuunitteluun liittyviä aloitteita Staffanstorpin kunnanvaltuuston työryhmille.

Sonessonin ehdotukset kattavat Nyheter Idag -julkaisun mukaan ”integroidun turvallisuuden” – jo asuinalueiden suunnitteluvaiheessa asukkaiden turvallisuus tulisi ottaa huomioon. Tämä tarkoittaa ”aidattuja” yhteisöjä.

Ruotsissa rakennetaan tyypillisesti avoimia ja suojaamattomia alueita, mutta Sonessonin asuinalueilla olisi esimerkiksi kameravalvontaa, vartijoita, tunnistimia, mutta myös asuinalueiden fyysinen aitaaminen tulisi kysymykseen.

Sonesson uskoo, että uusien turvallisuutta parantavien ratkaisujen tutkiminen on joka tapauksessa hyödyllistä, sillä ”Ruotsi on menossa tähän suuntaan”. Tätä käsitystä tukee Sonessonin havainto: asukkaat muuttavat turvattomuuden vuoksi pois tietyistä kaupungeista, joskus jopa ulkomaille.

Sosiaalidemokraattien kritiikin Sonesson kuittaa realismilla.

– Sosiaalidemokraattinen politiikka, jota Ruotsissa on harjoitettu vuosia, ei ole toiminut. Se on ollut haitallista ja johtanut rikollisempaan ja turvattomampaan Ruotsiin aikoihin, ehkä koskaan. Joten se kokeilu on nyt suoritettu, eikä se toimi, Sonesson painottaa ja muistuttaa, että hänen turvallisuutta parantavat ehdotuksensa eivät saa ihmisiä tuntemaan oloaan turvattomammaksi.

Räjähdykset sen sijaan saavat.