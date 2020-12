Ruotsalaisessa vankilassa arabia-ruotsi -sanakirja on rikollisten suosikkilukemistoa

Kolmessa neljästä ruotsalaisesta vankilasta lainatuimmat kirjat ovat tositarinoita rikollisuudesta. Salberga erottuu muista vankiloista erilaisella suosituimpien kirjojen listalla.

Dagens Juridik -julkaisu tarkasteli neljän ruotsalaisen vankilan asukkien lukemistoa. Kolmessa vankilassa lainatuimpien kirjojen kärjessä ovat vakavista rikoksista kertovat tositarinat.

Esimerkiksi Hallin vankilassa lainatuin kirja on ”Olin Ruotsin etsityin rikollinen: vuoteni ammattirikollisena”. Hallissa kuten myös kahdessa muussa vankilassa, Kumlassa ja Österåkerissa, lainatuimmat kirjat ovat kertomakirjallisuutta rikollisuudesta.

Joukosta poikkeaa Salbergan vankila, missä aivan toisenlainen kirjallisuus nousee kärkeen. Neljänneksi lainatuin kirja Salbergassa on arabia-ruotsi -sanakirja. Ensimmäisenä listalla on englantilainen kuvasanakirja, toisena espanjan sanakirja ja kolmantena kirja piirtämisen opetteluun. Viidentenä listalla on Ruotsin akatemian sanakirja.