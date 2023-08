Ruotsalaisia kehotetaan välttämään merkkivaatteiden tai -korujen käyttämistä ryöstöjen ja maahanmuuttajajengien väkivaltaisuuksien lisääntyessä

Ruotsalaisen Karlstadin kaupungin poliisi varoittaa asukkaita pysymään poissa tietyiltä kaupungin alueilta, joilla maahanmuuttajajengit hallitsevat elämää.

Ruotsin Värmlandin läänin poliisi on kehottanut asukkaita välttämään merkkivaatteiden tai kalliiden korujen käyttämistä kulkiessaan läänin suurimmassa kaupungissa Karlstadissa ryöstöjen ja maahanmuuttajajengien väkivaltaisuuksien lisääntymisen vuoksi.

Kuten Samnytt-uutistoimisto uutisoi, kansalaisia kehotetaan pukeutumaan huonosti, jotta heitä ei ryöstettäisi, ja paikalliset viranomaiset ovat nimenneet useita alueita kantakaupungissa ja lähiöissä, joita tulisi välttää.

”On huono idea käyttää kalliita asusteita, kuten merkkiliivejä, kultaketjuja tai lippalakkeja”, sanoo Karlstadin piirikunnan poliisin rikoksentorjuntakoordinaattori Tia Jylhä.

”Olemme nähneet sellaisia trendejä, että nuoret ryöstävät muita ja myyvät tavarat”, hän lisäsi.

Nuoret, joihin viitataan, ovat ensisijaisesti rekrytoituja maahanmuuttajajengeihin, joiden tunnettuus on kasvanut Ruotsissa viime vuosina, kuten useat korkea-arvoiset lainvalvontaviranomaiset ja Magdalena Andersson totesivat hänen toimiessaan Ruotsin pääministerinä viime vuonna.

Karlstadissa poliisi on ilmoittanut, että aseiden myynti on lisääntynyt räjähdysmäisesti kaupungin nuorten keskuudessa.

”Kyse on rikollisista markkinoista, joihin on vaikea puuttua ja joissa lainsäädäntö on jäljessä”, Jylhä selitti.

Kaupungin maahanmuuttajaväestö on kasvanut viime vuosina. Viime vuonna julkaistujen väestötilastojen mukaan 15 prosenttia kaupungin asukkaista on syntynyt Ruotsin ulkopuolella, ja hieman yli 9 prosenttia on saapunut Ruotsiin Euroopan ulkopuolelta.

Lähde: Samnytt, Remix,