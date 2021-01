Ruotsalaismies oikeuteen islamilaisesta terrori-iskusta Brysselissä vuonna 2016

Belgiassa kymmenen henkilöä joutuu syytettyjen penkille vuonna 2016 Brysselissä tapahtuneiden islamististen terrori-iskujen seurauksena.

35 ihmistä kuoli, kun itsemurhapommittajat laukaisivat räjähteensä maaliskuun 22. vuonna 2016 Zaventemin lentoasemalla ja maanalaisessa.

Yksi syytetyistä on Osama Krayem. Malmön pahamaineisesta maahanmuuttajalähiöstä, Rosengårdista, kotoisin oleva Krayem oli lentoasemalla räjähteiden kanssa, mutta hänen tuhoaseensa ei lauennut joko teknisen vian tai mielen muuttumisen seurauksena. Esitutkinnassa Karayem väitti, että hän tuli katumapäälle ja jätti pommin laukaisematta.

Krayem on tunnustanut olleensa osallisena alas ammutun jordanialaisen taistelulentäjän murhassa Syyriassa vuonna 2015, jolloin häkkiin suljettu lentäjä poltettiin elävältä

Syytettyjen joukossa on Ranskan kansalainen Salah Abdeslam, joka osallistui myös Pariisin terrori-iskuun marraskuussa 2015. Belgialais-marokkolainen Oussama Atar on myös syytettynä, vaikka mies on kuollut jo kaksi vuotta sitten.

Oikeuden valmisteluistunto pidettiin joulukuussa 2020 ja keväällä 2022 alkavassa oikeudenkäynnissä syytettynä tulee olemaan kymmenen kaikkiaan kolmestatoista epäillystä.

Lähteet SVT, Kansalainen.