Ruotsalaisopettaja kertoo maahanmuuttajaoppilaiden uhkailevan väkivallalla, koska hän on ”valkoinen ja kristitty”

Eräs opettaja kertoi ruotsalaiselle sanomalehdelle, että oppilaat ovat seuranneet häntä kotiin ja uhkailleet väkivallalla. Hän on harkinnut suojaliivin käyttöä töissä.

Ruotsalainen opettaja, joka työskentelee koulussa Tukholman esikaupunkialueella on paljastanut, että oppilaat seuraavat häntä säännöllisesti kotiin, uhkaavat väkivallalla ja kutsuvat häntä ”likaiseksi”, koska hän on ”valkoinen ja kristitty”. Alueella on paljon maahanmuuttajaväestöä.

Opettaja kertoi ruotsalaisen Expressen-sanomalehden haastattelussa, kuinka paljon väkivaltaa hän joutuu kokemaan säännöllisesti oppilaiden taholta työpaikallaan Järvassa, jossa on paljon maahanmuuttajia. Järvasta on tullut maahanmuuttajien pahamaineinen aseväkivallasta ja jengirikollisuudesta tunnettu alue.

Yli 60-vuotias opettaja kertoi, että hän on tottunut työskentelemään väkivaltaisessa ympäristössä ja että oppilaat solvaavat usein kutsumalla häntä ”huoraksi” ja sanomalla: ”Käyn nussimassa äitiäsi”.

Uhkauksista on tullut niin arkipäiväisiä, että opettaja, jota kutsutaan vain tässä nimellä ”Gunvor”, paljasti harkinneensa suojaliivien käyttämistä varotoimenpiteenä töissä.

”Koulussa oppilaat sanovat, että olen ’likainen’. Likaisella he tarkoittavat sitä, että olen valkoinen ja kristitty”, hän kertoi ruotsalaiselle sanomalehdelle. ”Älä koske minuun, olet likainen, he huutavat.”

Naisopettaja ei kuitenkaan joudu kohtaamaan vain solvauksia. Hän kertoo oppilaiden harjoittamasta häirinnästä ja pelottelusta. Eräs oppilas esimerkiksi seurasi häntä kotiin sen jälkeen, kun hän oli nuhdellut tätä oppitunnilla.

”Hän alkoi väijyä minua muutaman kerran illalla töiden jälkeen. En oikeastaan välittänyt siitä sen kummemmin, mutta sitten hän sanoi: ’Ole varovainen’ ja muita vastaavia ilmaisuja”, hän paljastaa.

Gunvor kertoi Expressenille myös, kuinka eräs oppilas seurasi häntä kotiin. Tämä oppilas seisoi kaveriporukan kanssa hänen kotiovensa ulkopuolella ja sen jälkeen he yrittivät tunkeutua opettajan asuntoon.

”Kuulin, kun he yrittivät päästä ovesta sisään. Sitten sain noin 53 tekstiviestiä, joissa luki, että minun ’pitäisi olla varovainen’ ja ’minusta oli myös kuvia’. He lähettivät sanoituksia räppibiiseistä.”

Hän kertoi, ettei hän kykene kulkemaan töihin julkisilla kulkuneuvoilla turvallisuushuolien vuoksi.

”Se tuntuu liian turvattomalta”, hän sanoi ja lisäsi, että hän vuokraa parkkipaikan koulun läheltä ja maksaa jollekulle, joka vartioi hänen ajoneuvoaan kouluaikana varmistaakseen, ettei sitä vahingoiteta.

Gunvor pysyi lujana, kun häneltä kysyttiin hänen tulevaisuudestaan koulussa. Hän vakuutti, ettei anna kiusaajien ja ahdistelijoiden voittaa.

”En pelkää töissä, mutta se on kuitenkin epämiellyttävää. Palkka on erittäin korkea, ja se auttaa. Minua ei pakoteta lähtemään muualle; nautin silti työstäni.”

Hän kuitenkin myönsi, että useat samanlaisia ongelmia kokeneet työntekijät ovat todenneet tilanteen liian vaikeaksi ja jättäneet työpaikkansa.

”Henkilökunnasta on irtisanoutunut työntekijöitä”, hän sanoi. Hän lisäsi, että muut opettajat ovat edelleen valppaina sen suhteen, mitä oppilaita pitää varoa. Tällaisia ovat esimerkiksi oppilaat, joilla on vaarallisia perheenjäseniä, jotka saattavat jo olla mukana järjestäytyneissä maahanmuuttajajengeissä.

Ruotsissa useat koulut, erityisesti pääkaupungissa Tukholmassa, sijaitsevat alueilla, joilla jengiväkivalta on yleistä. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n hiljattain tekemä kartoitus paljasti, että 16 prosenttia koululaisista käy koulua, jonka 500 metrin säteellä on tapahtunut yksi tai useampi ampumavälikohtaus kolmen viime vuoden aikana.

Pelkästään kolmen viime vuoden aikana Ruotsissa on tapahtunut yli 700 ampumavälikohtausta koulujen lähellä, joista suurin osa on liittynyt maahanmuuttajajengeihin.

