Ruotsi: 16-vuotias poika pidätettiin jengiin liittyvästä kolmoismurhasta jäätyään kiinni automaattiaseen kanssa pakotaksissa

Teini-ikäisen uskotaan karanneen turvakodista, jossa hoidetaan säännöllisesti ilman huoltajaa olevia alaikäisiä maahanmuuttajia. Hänellä oli jo huomattava rikosrekisteri.

Ruotsissa on pidätetty 16-vuotias poika, jota epäillään kolmesta murhasta ja kahdesta murhayrityksestä, jotka on tehty 24 tunnin sisällä eri jengien välisissä väkivaltaisuuksissa.

Viranomaiset pidättivät teinin sen jälkeen, kun hän oli paennut perjantai-iltana Tukholman eteläpuolella Tullingessa sijaitsevassa asunnossa tapahtuneen kaksoismurhan rikospaikalta, jossa kaksi henkilöä, 20- ja 60-vuotiaat naiset, ammuttiin kuoliaaksi.

Hänen uskotaan myös olleen vastuussa nuoren isän ampumisesta kuoliaaksi ja hänen vaimonsa ja pienen lapsensa haavoittamisesta toisessa yksityisasunnossa Telefonplanissa Tukholman eteläosassa torstaina.

Poika otettiin kiinni perjantaina, kun hän pakeni taksin kyydissä tapahtumapaikalta. Hänellä oli hallussaan automaattiase sekä ylimääräinen lipas ammuksia. Myös taksinkuljettaja pidätettiin, mutta hänet vapautettiin myöhemmin.

”En voi kommentoida muuta kuin että hänet pidätettiin Tullingen teon jälkeen, ja sitten heräsi epäilyksiä molemmista tapahtumista”, sanoi piirisyyttäjä Mats Ihlbom. Hän paljasti myös, ettei ollut koskaan nähnyt näin nuoren henkilön pidätystä kolmoismurhan yhteydessä.

”Se on epätavallista jopa meille ja tietysti myös stressaavaa meille”, hän lisäsi.

Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan Tullingen kaksoismurha ”kohdistui sellaisen henkilön sukulaiseen, jolla on yhteyksiä Foxtrot-verkostossa meneillään olevaan jengikonfliktiin”. Ruotsin pahamaineinen alamaailma käy parhaillaan valtataistelua, jonka seurauksena jengiampumisten määrä on noussut räjähdysmäisesti ympäri maata.

SVT kertoi myös, että murhista pidätetyn 16-vuotiaan pojan uskotaan karanneen turvakodista, jota käytetään yleensä ilman huoltajaa olevien alaikäisten maahanmuuttajien majoittamiseen ja kouluttamiseen.

Ruotsin viranomaiset eivät ole paljastaneet epäillyn etnistä taustaa, mutta hänen uskotaan olleen jo jonkin aikaa mukana jengitoiminnassa, ja häntä vastaan on nostettu noin 20 rikossyytettä.

Monet näistä syytteistä liittyvät rikoksiin, jotka on tehty ennen kuin hän on saavuttanut täysi-ikäisyyden, joka Ruotsissa on tällä hetkellä 15 vuotta, joten häntä ei voida tuomita. Syytteet koskevat erilaisia rikoksia, kuten ryöstöä, pahoinpitelyä sekä laitonta uhkailua ja hyväksikäyttöä.

Aiemmin tänä vuonna teini tuomittiin lievistä huumausainerikoksista.

