Ruotsi: 65 000 uutta maahanmuuttajaa jo tänä vuonna

Ruotsissa myönnettiin heinäkuuhun mennessä noin 65 000 uutta oleskelulupaa, mikä vastaa koko Eskilstunan kaupungin asukasmäärää. Ukrainalaisia lukuun ottamatta maahanmuutto on Ulf Kristerssonin SD-puolueen tukeman hallituksen aikana samalla tasolla kuin viime vuonna, jolloin maata hallitsivat sosiaalidemokraatit.

Ulf Kristersson ja hänen hallituksensa ovat luvanneet maahanmuuttopolitiikalle ”ajattelutavan muutosta” ja maahanmuuton vähentämistä.

Tilastoissa ei kuitenkaan näy mitään vaikutusta lähes vuoden vallassaolon jälkeen. Sen sijaan maahanmuutto on pysynyt lähes täsmälleen samalla tasolla kuin ennenkin.

Viime vuonna Morgan Johansson (S) oli maahanmuuttoministeri. Nykyään virkaa hoitaa Maria Malmer Stenergard (M), joka on arvostellut äänekkäästi sosiaalidemokraattien avokätistä maahanmuuttopolitiikkaa.

Uusien oleskelulupien määrä nousi jyrkästi viime vuoden keväällä, kun kymmenettuhannet ukrainalaiset saapuivat Ruotsiin Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Nämä pakolaiset otettiin maahan erillisessä prosessissa niin sanotun joukkopakolaisdirektiivin nojalla.

Vuoden 2022 ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana myönnettiin yhteensä 97 864 oleskelulupaa. Näistä 39 530 oli kuitenkin joukkopakolaisdirektiiviin liittyviä tapauksia, koska sota oli juuri puhjennut Ukrainassa. Ilman näitä tapauksia myönnettyjen oleskelulupien kokonaismäärä oli 58 334.

Samana ajanjaksona tänä vuonna myönnettiin yhteensä 64 306 oleskelulupaa. Lukuun ottamatta ukrainalaisia luku on 57 917.

Toisin sanoen oleskeluluvan saaneiden muiden kuin ukrainalaisten maahanmuuttajien määrä Ruotsissa on tänä vuonna jo lähes täsmälleen sama kuin vuonna 2022.

Ruotsidemokraattien edustajat ovat aiemmin viitanneet maahanmuuton vähentämiseen ”monimutkaisena prosessina”. Sen sijaan, että he ryhtyisivät välittömiin toimiin, he ovat perustaneet hyvin pitkiä tutkimuksia asiasta. Tärkeimmät niistä saadaan valmiiksi vasta vaalivuonna 2026, jolloin – jos tämänhetkisiin mielipidemittauksiin on uskominen – sosiaalidemokraatit ovat palaamassa valtaan.

Lähde: Fria Tider