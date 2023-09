Ruotsi aikoo ottaa käyttöön julkisen sektorin työntekijöiden velvollisuuden ilmoittaa laittomista maahanmuuttajista sakkorangaistuksen uhalla

Arvioiden mukaan yli 100 000 henkilöä asuu tällä hetkellä Ruotsissa ilman lupaa.

Ruotsin hallitus pyrkii hillitsemään laitonta maahanmuuttoa ottamalla käyttöön julkisen sektorin laitoksille pakollisen velvoitteen ilmoittaa tapauksista, joissa ne joutuvat tekemisiin laittomasti maassa oleskelevien maahanmuuttajien kanssa. Raporttien mukaan yli 100 000 henkilöä asuu maassa laittomasti.

Ruotsin maahanmuuttoministeri Maria Malmer Stenergard ilmoitti torstaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että julkisten laitosten työntekijät ovat pian velvollisia ilmoittamaan viranomaisille laittomien maahanmuuttajien kohtaamisista ja että he voivat joutua rangaistusten kohteeksi, jos he eivät noudata sääntöjä.

”Ehdotus laittomista maahanmuuttajista ilmoittamisen pakollisuudesta julkisella sektorilla voi torjua varjoyhteiskuntaa”, Stenergard linjasi lehdistölle.

Hän selitti, että toimenpide on ”tärkeä askel siinä paradigman muutoksessa, jota nykyinen hallitus toteuttaa maahanmuuttopolitiikassa”.

Julkisia toimistoja, jotka voidaan velvoittaa ilmoittamaan laittomista maahanmuuttajista, voisivat olla esimerkiksi työvoimatoimistot, sosiaalitoimistot ja kirjastot, vaikka jotkin laitokset voidaan vapauttaa tästä velvoitteesta.

”Terveydenhuoltopalvelut voidaan vapauttaa velvollisuudesta ilmoittaa laittomista maahanmuuttajista. Vielä ei ole selvää, vapautetaanko myös koulut”, Stenergard sanoi.

Ne, jotka eivät noudata raportointivaatimuksia, voivat joutua vaikeuksiin.

”Meillä on nykyään sääntöjä väärinkäytöksistä, ja kyseessä voisi olla siviilioikeudellinen menettely, jossa on kyse sakoista. Tutkijan on kuitenkin tarkasteltava, mikä on kohtuullista ja asianmukaista seuraamusten kannalta”, ministeri sanoi.

Hän lisäsi, että suunnitelmat olivat välttämättömiä, jotta voitaisiin puuttua arviolta 100 000 henkilöön, jotka asuvat tällä hetkellä Ruotsissa ilman lupaa.

Suunnitelmaa arvostelevat tahot väittävät, että tällaiset toimet voivat estää ihmisiä hakemasta apua viranomaisilta ja pahentaa varjoyhteiskuntaa, jonka ministeri pyrkii kitkemään.

Ehdotettujen raportointivaatimusten lisäksi keskustaoikeistolainen hallitus, jota oikeistolainen Ruotsidemokraatit tukee, aikoo laajentaa biometristen seulontojen käyttöä, mukaan lukien sormenjälkien ja kasvojentunnistuksen käyttö, maassa jo asuvien henkilöiden tarkastusten tehostamiseksi.

”Sormenjälkiä ja valokuvia saatetaan ottaa ja säilyttää useammissa tapauksissa ja pidempään”, selitti Christian Carlsson, kristillisdemokraattien maahanmuuttopolitiikan tiedottaja.

Maahanmuuttajien satunnaistarkastukset, joita ei tällä hetkellä sallita maassa, saatetaan myös ottaa käyttöön.

Lisäksi maastapoistamispäätösten voimassaoloaikaa, joka nykyisin on neljä vuotta, voitaisiin pidentää tai se voitaisiin poistaa. Hallitus tutkii myös mahdollisuutta ottaa käyttöön maahantulokieltoja.

Suunnitelmista on tarkoitus järjestää kuulemismenettely, ennen kuin ne esitellään virallisesti tammikuussa. Lopullisen raportin odotetaan valmistuvan ensi vuoden syyskuussa.

Lähde: Remix