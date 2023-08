Ruotsi aikoo panostaa maan rajavalvontaan

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on ilmoittanut panostavansa maan rajavartiointiin torjuakseen mahdollisia terroriuhkia.

Ruotsissa ja Tanskassa tapahtuneet Koraanin poltot ovat herättäneet raivoa muslimien keskuudessa. Protestien seurauksena vihainen muslimi joukko hyökkäsi Ruotsin suurlähetystöön Baghdadissa, Irakissa. Myös Turkin Izmir provinssissa sijaitseva ruotsalainen kunniakonsulaatti joutui hyökkäyksen kohteeksi. Irak ja Libanon ovat uhkailleet Ruotsia diplomaattisten suhteiden kustannuksella mikäli Koraanin poltot jatkuisivat. Irak muunmuassa karkoitti Ruotsin suurlähettilään maasta. Libanonilaisen Hizbollah-järjestön johtaja Sayyed Hassan Nasrallah myös kehotti islamistisia maita toimimaan Ruotsia vastaan, lähinnä diplomaattisilla sanktioilla.

Islamististen maiden vahvan reaktion seurauksena Ruotsissa on noussut huoli maan sisäisestä turvallisuudesta. Torjuakseen islamistista terroria pääministeri Kristersson ilmoitti tiukentavansa maan rajavartiointia. Ruotsin poliisi tulee jatkossa suorittamaan henkilöllisyystarkastuksia maan rajoilla. Vaatteet ja ajoneuvot tullaan myös tarkistamaan mahdollisten aseiden takia. Sähköistä valvontaa tullaan myös laajentamaan.

Ruotsi ja sen etelänaapuri Tanska ovat joutuneet miettimään kunnioittavatko ne enemmän kantaväestönsä oikeutta ilmaista mielipiteitä tunteitaherättävistä aiheista kuten islamista, vai maissa asuvan ulkomaalaisväestön oikeudesta puolustaa pyhän kirjansa koskemattomuutta. Kristersson itse on vakuuttanut että Ruotsi ei tule puuttumaan sen kansalaisten sanan- ja ilmaisuvapauteen.

Kristerssonin mukaan Ruotsi on kohtaamassa maan vakavimman turvallisuustilanteen sitten toisen maailmansodan. Pääministerin mukaan ihmiset jotka haluavat vahingoittaa Ruotsia saattavat käyttää tilannetta hyväkseen, viitaten esimerkiksi Venäjään, jonka hallitus on ilmaissut tyytymättömyyttä Ruotsia kohtaan maan haettua Nato-jäsenyyttä. Turkki on myös ilmoittanut että se voi hyvinkin estää Ruotsia pääsemästä Natoon ellei Ruotsi tee konkreettisia tekoja Koraanin polttoja vastaan.

Lähde: Deutsche Welle, Reuters