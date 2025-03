Ruotsi ehdottaa korkeampaa tulovaatimusta ulkomaalaisille kansalaisuuden saamiseksi

”Ruotsin kansalaisuuden saaminen on asia, josta pitäisi olla ylpeä”.

Ruotsin oikeusministeriö on esittänyt uuden ehdotuksen kansalaisuusvaatimusten tiukentamiseksi nostamalla hakijoiden vähimmäistulorajaa.

Muistioluonnoksen mukaan Ruotsin kansalaisuutta hakevien henkilöiden olisi osoitettava, että heidän vuositulonsa vastaavat kolmea tuloperustetta, mikä tarkoittaa noin 20 000 kruunun (noin 1 830 euron) bruttokuukausipalkkaa.

Hallituksen mukaan toimenpiteen tarkoituksena on vahvistaa Ruotsin kansalaisuuden arvoa ja varmistaa, että hakijat ovat vahvasti työmarkkinoilla.

”Ruotsin kansalaisuuden saaminen on asia, josta pitäisi olla ylpeä”, sanoi maahanmuuttoministeri Johan Forssell. ”Tiukennamme vaatimuksia, jotta se olisi mielekkäämpää ja jotta varmistaisimme, että kansalaiseksi tulevat ovat nähneet vaivaa tullakseen osaksi yhteiskuntaamme.”

Ehdotus on osa laajempaa kotouttamisstrategiaa, jota hallituskoalitio ja oikeistolainen Ruotsidemokraatit, joista hallitus koostuu, tukevat ja jolla pyritään vahvistamaan yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta.

Forssell korosti, että uusi vaatimus on linjassa nykyisten omavaraisuusvaatimusten kanssa, ja sen tarkoituksena on motivoida maahanmuuttajia etsimään työtä ja asettumaan alueille, joilla on paremmat työmahdollisuudet.

Muistiossa hahmotellaan myös hallituksen aikomus jättää tietyntyyppiset tulot vuosittaisen laskennan ulkopuolelle – lopullinen päätös tästä tehdään kuitenkin vasta lausuntoprosessin jälkeen. Jos uudet säännöt hyväksytään, ne tulisivat voimaan 1. kesäkuuta 2026.

Tämä kehitys on jatkoa useille tiukemmille maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikoille, kuten vuonna 2023 käyttöön otetulle työviisumien vähimmäispalkkavaatimuksen jyrkälle korotukselle. Tätä politiikkaa pidettiin laajalti pyrkimyksenä estää matalan ammattitaidon maahanmuuttoa ja houkutella samalla korkeasti koulutettuja ammattilaisia.

Vuonna 2023 julkaistut hallituksen tiedot paljastivat, että Ruotsissa suhteettoman suuri osa työttömistä ja etuuksien saajista on maahanmuuttajataustaisia. Tämä johti siihen, että hallitus kaksinkertaisti toimintalinjat, joilla pyritään vähentämään hyvinvointiriippuvuutta ja edistämään taloudellista integroitumista.

Saman vuoden syyskuussa toimitetut luvut osoittivat, että Ruotsissa 300 000 ihmistä oli rekisteröity työttömäksi Ruotsin julkisessa työvoimatoimistossa.

”Hieman alle puolet näistä työttömistä on muita kuin eurooppalaisia syntyperältään”, todettiin hallituksen tiedotteessa ja lisättiin, että ”60 prosenttia kaikista Ruotsin tuensaajista on ulkomaista alkuperää”.

