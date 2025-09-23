”Ruotsi ei ole enää koko maailman pitopöytä” – mutta tukileikkaukset rikkovat kansainvälisiä sopimuksia

Ruotsi on ajautumassa tilanteeseen, jossa ulkomaalaisten tukijärjestelmät uhmaavat lasten oikeuksia – mutta kenen lapsista puhutaan? Suurperheille maksetaan tuhansia euroja kuukaudessa. Ruotsin hallitus ja ruotsidemokraatit ovat päättäneet leikata lapsiperheiden tukia, joka vaikuttaisi erityisesti suurten maahanmuuttajaperheiden tuloihin.

Ruotsin hallitus ja ruotsidemokraatit ilmoittivat viime viikolla suunnitelmista leikata lapsiperheiden tukia. Mutta käytännön toteutus ei ole varmaa.

”Jos viisilapsinen perhe joutuu elämään alle 46 500 kruunun (4 289 euron) kuukausittaisella tuella, se saattaa olla ristiriidassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa”, varoittaa Pelastakaa Lapset -järjestö.

”Kohtaamme lapsia, jotka tietävät miltä tuntuu jäädä pois koulun retkeltä”, järjestö kirjoittaa.

Nykyisin kahden aikuisen ja viiden lapsen perhe voi saada yhteensä noin 46 500 kruunua (4 289 euroa) kuukaudessa verojen jälkeen erilaisina tukina. Hallituksen laskelmien mukaan summa putoaisi 38 300 kruunuun (3 532 euroa). Kahden aikuisen ja kahden lapsen perhe menettäisi noin 800 kruunua (73,76 euroa) kuukaudessa.

”Ruotsi ei enää ole koko maailman pitopöytä, jonne tullaan ilman aikomusta kantaa omaa vastuuta”, kommentoi ruotsidemokraattien Linda Lindberg Sveriges Radiolle.

Mutta tilanne ei ole näin yksinkertainen. Vuoden 2020 alussa lapsen oikeuksien sopimus nostettiin Ruotsissa lain asemaan, mikä tarkoittaa, ettei lasten tukia voi enää rajoittaa mielivaltaisesti.

Hallitus haluaa silti vähentää tukia ja samalla ottaa käyttöön niin sanotun työbonuksen niille, jotka siirtyvät tuista palkkatyöhön. Tukien saajilta edellytettäisiin myös osallistumista toimiin, jotka parantavat työllistymismahdollisuuksia.

EU:n ulkopuolelta Ruotsiin muuttaville esitetään uusia ehtoja: oikeus sosiaaliturvaan – kuten lapsilisään, asumistukeen ja sairauspäivärahaan – syntyisi vasta viiden vuoden asumisen tai vähintään vuoden työskentelyn jälkeen.

Pelastakaa Lapset kritisoi lausunnossaan esityksiä voimakkaasti. Järjestön mukaan ”Ruotsin veronmaksajilla on lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen velvollisuus varmistaa, että jokaisella lapsella on riittävä elintaso turvallisuutta, terveyttä ja kehitystä varten”.

Järjestö vastustaa tukikattoa, suurten perheiden toimeentulotuen rajoittamista sekä tukien epäämistä luvattomasti maassa oleskelevilta. Heidän mukaansa ”toimet voivat lisätä lapsiköyhyyttä ja asettaa lapset epäoikeudenmukaiseen asemaan perheen koon tai vanhempien tilanteen vuoksi”.

”Kohtaamme lapsia, jotka tietävät miltä tuntuu jäädä pois koulun retkeltä, koska ei ole varaa pääsylippuun, eväisiin tai matkusteluun. Juuri näiden lasten tilanne vaikeutuisi entisestään, jos esitykset toteutuvat”, Pelastakaa Lapset -järjestö kirjoittaa.

Järjestö huomauttaa myös, että ”ehdotuksilla olisi vain vähäinen vaikutus työmarkkinoihin, mutta ne voisivat aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia lasten terveydelle ja kehitykselle.”

Lähde: Fria Tider

