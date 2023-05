Ruotsi: Euroopan kokaiinikeskus

Kokaiinin salakuljetus ja käyttö leviävät Euroopassa, ja eteläruotsalaisen Helsingborgin sataman uskotaan olevan kokaiinin salakuljetuksen merkittävä keskus.

Helsingborgin satama on Ruotsin toiseksi suurin satama Tukholman jälkeen. Sen kautta kulkee vuosittain miljoonia tonneja rahtia konteissa ja rekka-autoissa. Kokaiini saapuu lähinnä Etelä-Amerikasta, erityisesti Ecuadorista.

Viime aikoina Ruotsin viranomaiset ovat havainneet rikollisten käyttämän uuden kikan. Salakuljettajat murtautuvat satamaan ja tyhjentävät kontit salakuljetustavarasta. Satamaviranomaiset jälkikäteen huomaavat murron jälkiä ja löytävät tyhjiä rahtikontteja.

”Liigojen on aivan liian helppoa murtautua sisään ja ulos satamiin”, pohtii Etelä-Ruotsin satamien turvallisuuspäällikkö Erik Friberg.

Ongelmana on Ruotsin laki, jonka mukaan satamat eivät ole yhteiskunnan kannalta erityisen tärkeä suojelukohde, ja siksi muun muassa kameravalvonta on rajoitettua.

Syyskuun 2022 jälkeen Ruotsin tulli on takavarikoinut 1 300 kiloa kokaiinia. Toukokuun 2023 puolivälissä Helsingborgin satamasta löydettiin 460 kilon kokaiinilähetys ja tänä vuonna kokaiinia on löydetty Helsingborgin satamassa kaikkiaan 900 kiloa. Ei ole tiedossa, kuinka paljon huumeita on jäänyt havaitsematta. Osa salakuljetetuista huumeista jatkaa matkaansa muihin Pohjoismaihin sekä maailmalle, ja Ruotsi on kokaiinin kauttakulkumaa.

Rahdin suuren määrän vuoksi on käytännössä mahdotonta tarkistaa jokainen rahtikontti ja rekka-auto.

”Tarvitsemme lisää määrärahoja ja voimavaroja”, sanoo Tullilaitoksen tarkastusosaston johtaja Stefan Granath. ”Haluamme tehdä enemmän tarkastuksia, ja löytää oikeat kontit”.

Ruotsin tulli on anonut valtiolta miljardin kruunun (noin 100 000 000 euron) lisärahoitusta salakuljetuksen torjumisen tehostamiseen.

Granath ei pidä taistelua menetettynä. Hänen mukaansa tänä talvena tehdyt 1 300 kilon kokaiinitakavarikot pakottavat salakuljettajat etsimään uusia reittejä.

”Jos saamme tämän reitin tukittua, olemme tehneet palveluksen yhteiskunnalle”, Stefan Granath uskoo.

