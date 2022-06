Ruotsi: Imaamille syyte vihapuheesta

Islamilainen saarnaaja Basem Mahmoud, joka tunnetaan myös nimellä Abu Hamza, on saanut syytteen kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Al-Sahaba-moskeijan imaami Mahmoud kutsui YouTubessa julkaistulla videolla juutalaisia ”apinoitten ja sikojen jälkeläisiksi”.

Malmön juutalainen seurakunta teki Basem Mahmoudista rikosilmoituksesta nähtyään videon.

Imaami Mahmoud sanoo siteeranneensa Koraanin kohtaa, jossa puhutaan ”muutamasta juutalaisesta, jotka olivat aiemmin olemassa”, ja jotka Allah muutti apinoiksi ja sioiksi.

Imaami Basem Mahmoud on saanut mainetta moitittuaan vuonna 2020 islamilaisia saarnaajia, jotka kehottivat malttiin Koraanin polttamisen herätettyä raivoa muslimien keskuudessa. Mahmoud on myös syyttänyt Ruotsin viranomaisia muslimilasten ryöstämisestä, kun islamilaisten perheitten lapsia on otettu huostaan lastensuojelulain perusteella.

Vuonna 1962 syntynyt Basem Mahmoud esitti 1989 PLO:n terroristia ruotsalaisessa agenttielokuvassa Peitenimi Coq Rouge.

Lähde SVT