Ruotsi: Isisin terroristit työskentelevät lasten ja nuorten parissa

Ruotsissa Isisin terroristit työskentelevät lasten ja nuorten parissa –

Ruotsi on myös ollut huolissaan Isisin ja al-Qaidan kaltaisten terroristijärjestöjen kehotuksista hyökätä ruotsalaisiin kohteisiin sekä viimeaikaisista terrori-iskuista ja niiden mahdollisesta yhteydestä maahan palaaviin Isis-taistelijoihin.

Ruotsissa on paljastunut huolestuttava asia: huomattava määrä Isisin kalifaatista palanneita ”ruotsalaisia” työskentelee päiväkodeissa, nuorisotaloissa ja kouluissa. Ruotsalainen Expressen-sanomalehti on julkaissut raportin, josta käy ilmi, että noin neljännes heidän tarkastelemistaan 83 Isis-terroristista työskentelee lasten ja nuorten parissa.

Nämä paluumuuttajat ovat osa laajempaa satojen ruotsalaisten muslimien ryhmää, jotka lähtivät Syyriaan liittyäkseen Isisiin vuonna 2014. Monet palasivat Ruotsiin Isisin kalifaatin kukistumisen jälkeen vuonna 2019.

Ruotsin opetusministeri Lotta Edholm on ilmaissut syvän huolensa tilanteesta. Hänen mukaansa ruotsalainen yhteiskunta ja koulujärjestelmä ovat suhtautuneet liian naiivisti Isisistä palanneisiin. ”Ei voida millään tasolla hyväksyä sitä, että Isisin terroristeina toimineet ihmiset työskentelevät Ruotsin koulujärjestelmässä ja muissa lapsia palvelevissa instituutioissa”, Edholm sanoi. Hän korosti myös, että viranomaisten välistä tiedonvaihtoa on parannettava ja opetus- ja lastenhoitoalan työntekijöiden taustojen tarkistamista on parannettava.

Expressenin mukaan on mahdollista, että jotkut Isis-taistelijat ovat hakeneet töitä tarkoituksenaan vaikuttaa nuoriin. Tämä huoli on herättänyt keskustelua turvallisuudesta ja siitä, miten radikaalin ideologian leviäminen nuorten sukupolvien keskuudessa voidaan estää.

Terrorismitutkija Magnus Ranstorp on kuvannut paljastuksia ”järkyttäviksi” ja vaatinut, että Isis-palaajat eivät saisi työskennellä lasten ja nuorten parissa. Sekä Ranstorp että opetusministeri Edholm ovat yhtä mieltä siitä, että vaikka työelämään integroituminen on tärkeää, lasten ja nuorten kanssa työskentely ei sovi terroristijärjestöihin kytköksissä oleville henkilöille.

