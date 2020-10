Ruotsi, jengirikollisten paratiisi

Ruotsalaiset ovat heräämässä karuun todellisuuteen. Maan rikoslukuja ei voi verrata mihinkään muuhun Länsi-Euroopassa. Viranomaiset voivat vain ihmetellä, mikä nyt eteen.

Ratkaisua ei kuitenkaan voi löytää ennen kuin kehityskulun alkuperäiset syyt tunnustetaan. Kaikki toimenpiteet tulevat pahasti jälkijunassa. Kun toimenpiteet sitten tulevat, näky ei ole kaunis.

Yksi niistä, jotka ovat yrittäneet saada ruotsalaiset tunnustamaan syyn, on Lasse Wierup, rikostoimittaja. Hänen viimeisin kirjansa ”Gangsterparadiset” on julkaistu syyskuussa.

Wierup uskoo, että poliitikot ja viranomaiset eivät ymmärrä jengirikollisuuden ympyröitä. Eivät edes sitä, että jengirikolliset eivät todellakaan koe itseään luusereiksi. Päinvastoin, he ovat kuninkaita.

– Oikeisto ja vasemmisto ovat jo kauan luulleet, että jos vain jatkamme hyvinvointiyhteiskuntamme kehittämistä, poistamme työttömyyttä ja kohotamme koulutuksen tasoa, jengiongelmat katoavat itsestään, Wierup kertoo Berlingsken artikkelissa.

– Syyt, jotka ajavat jengien kehitystä sisäisesti, on ymmärretty väärin … ennen kaikkea mitä tulee rikollisiin katujengeihin, rikostoimittaja jatkaa.

Wierup uskoo, että Ruotsi on ymmärtänyt kohtalokkaasti väärin kulttuurin ja psykologian, mikä liittyy jengirikollisten asuinalueisiin. Väärinymmärryksen vuoksi Ruotsi nukkunut sen ajan, joka olisi ollut käytettävissä kohtalokkaan suunnan muuttamiseksi.

Kaikki toimet on suunnattu näiden ihmisten suostuttelemiseen, että ”olisi hyvä muuttaa elämäntapaa”. Pian jengiläisistä tulisi samanlaisia kuin ruotsalaiset, he laskisivat aseensa ja lopettaisivat huumekaupan ja huumeiden käytön.

Muuttumisen sijaan jengirikolliset kokevat, että he ovat voittaneet Ruotsin valtion.

Murhasta on tullut houkutteleva keino päästä sisälle jengeihin. Nuoret pojat haluavat teloittajiksi.

Wierup kertoo eräästä pojasta, joka kovasti halusi tehdä murhan.

– Eikä hän halunnut siitä edes rahaa. Hän vain halusi jengin jäseneksi.

Jengin jäsenyys toteuttaa unelman helposta rahasta, kalliista autoista ja vanhempien jengiläisten kunnioituksesta.

– Tällaisen jengikulttuurin avulla on rekrytoitu tuhansia nuoria. Koska he ovat nähneet, että parikymmentä jengirikollista voi ottaa hallintaansa kokonaisen lähiön. He ovat kuninkaita. Ja se houkuttelee kovin monia.

Kun jengirikolliset valitsevat alle 18-vuotiaita tappamaan kilpailevien jengien jäseniä, jengin täysjäsenyys toimii houkuttimena. Nuoret ajattelevat, että se on kaiken arvoista, koska rangaistukset eivät heitä pelota.

Ruotsissa kuten monissa muissakin nykyajan liberaaleissa maissa alle 18-vuotiaita tuskin rangaistaan. Sen sijaan rikollisia pyritään kasvattamaan ”hyviksi ihmisiksi”.

Tanska on ottanut irtioton löysistä rangaistuksista. Siellä tuomittiin vastikään malmölaisen ”Kuolemanpartion” jäseniä, kun he olivat suorittaneet murhan Tanskan maaperällä. Kaksi ruotsinsomalia sai 20 vuoden vankeustuomiot, vaikka he olivat 17-vuotiaita murhan tapahtuma-aikaan.

Tanskassa poliisi ratsaa jengejä. Kun jengiläiset tietävät tämän, se panee miettimään, kannattaako aseita pitää mukana ja leikkiä vapaudella.

Syystä tai toisesta, Ruotsissa poliitikot – eikä vähiten vasemmisto – tuskin vieläkään tajuavat, kuinka kovia toimenpiteitä lopulta vaaditaan. Tilannetta ei helpota se, että toimintaansa etnisellä profiloinnilla suorittavaa poliisia syytetään lähes poikkeuksetta rasismista.