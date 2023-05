Ruotsi kaksinkertaistaa maahanmuuttajien työlupia koskevan vähimmäispalkkavaatimuksen

Ruotsi haluaa ”korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia kilpailukykynsä parantamiseksi”.

Ruotsin hallitus on sopinut nostavansa vähimmäispalkkarajaa, joka vaaditaan maahanmuuttajilta, jotta he voivat saada maassa työluvan.

Lokakuun 1. päivästä lähtien maahanmuuttajien, jotka haluavat tulla Ruotsiin töihin, on varmistettava työpaikka, jonka palkka on 26 560 Ruotsin kruunua (2 347,15 euroa) kuukaudessa, mikä on yli kaksinkertainen nykyiseen 13 000 kruunun vaatimukseen verrattuna.

Toimenpiteen odotetaan syrjäyttävän peruskoulutuksen saaneet tai sitä vailla olevat maahanmuuttajat ja ammattitaidottomat työntekijät ja antavan samalla erityisalojen ammattilaisille mahdollisuuden tuoda osaamistaan maan työvoiman käyttöön.

”Tämä tarkoittaa suunnilleen kaksinkertaistamista nykyisiin toimeentulovaatimuksiin verrattuna”, sanoi Ruotsin maahanmuuttoministeri Maria Malmer Stenergard.

Nyt aloitetaan uudelleentarkastelu, jossa keskustellaan tietyistä poikkeuksista lupasääntöihin tietyissä ryhmissä, kuten terveydenhuollon ammattilaisten ja kausityöntekijöiden kohdalla.

Suunnitelmasta oli keskusteltu jo jonkin aikaa. Viime torstaina annettu ilmoitus on ensimmäinen vaihe kaksiosaisessa suunnitelmassa, jolla maan maahanmuuttopolitiikkaa uudistetaan. Stenergard selitti, että palkkavaatimukset nousevat lopulta 33 200 kruunuun (2 955,75 euroa), joka vastaa Ruotsin mediaanipalkkaa.

Tämä korkeampi luku oli osa luottamus- ja toimitussopimusta, jonka Ruotsin hallitus teki konservatiivisten ruotsidemokraattien kanssa, jotka tukevat nykyistä hallitusta.

Uutistoimisto TT kertoi, että 70 prosenttia Ruotsissa työskentelevistä maahanmuuttajista ansaitsee tällä hetkellä enemmän kuin ensimmäisen palkkarajan. Esimerkkejä aloista, joilla keskipalkka alittaa tämän rajan, ovat kuitenkin esimerkiksi ravintola- ja siivousala.

Sitä ei ole kerrottu, mitä tapahtuu nykyisin maassa työskenteleville maahanmuuttajille, jotka eivät täytä korkeampaa tulorajaa, kun se otetaan käyttöön.

”Hallitus aikoo tiukentaa matalan ammattitaidon työvoiman maahanmuuton edellytyksiä ja asettaa vaatimuksia, jotka koskevat vain vähän tai ei lainkaan koulutusta, harjoittelua tai kokemusta”, todettiin aiemmin tänä vuonna julkaistussa virallisessa lausunnossa.

Siinä lisättiin, että ”Ruotsi arvostaa korkeasti koulutettuja ulkomaisia työntekijöitä, ulkomaisia tutkijoita ja ulkomaisia tohtoriopiskelijoita”, ja todettiin, että nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa on muutettava siten, että korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien on helpompi työskennellä Ruotsissa, jotta ”Ruotsin kilpailukykyä voidaan vahvistaa”.

Lähde: Remix