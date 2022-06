Ruotsi: Lähes 500-vuotias yritys vararikkoon

Metallityökaluja valmistanut ruotsalainen Wedevåg Tools on hakeutunut vararikkoon. Yhtiön perusti kuningas Kustaa Vaasa vuonna 1545 asetehtaaksi, mutta sillä on juuria 1400-luvulle saakka.

1700-luvulla yhtiötä kutsuttiin ”Ruotsin teollisuuden ihmeeksi” ja siitä tuli maan suurin rauta- ja terästuotteitten valmistaja. Wedevåg Tools on ollut Euroopan johtavia aarporien ja leikkaavien työkalujen valmistajia. Suuri osa tuotannosta on mennyt vientiin ja Wedevåg Toolsilla on tytäryhtiö Yhdysvalloissa.

Örebron ulkopuolella sijaitseva Wedevåg Tools työllistää muutamia kymmeniä ihmisiä. Yhtiöllä on ollut talousvaikeuksia useiden kuukausien ajan, pääasiassa noin 340 000 euron verovelkojen vuoksi.

Lähde Wedevåg Tools