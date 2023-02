Ruotsi: lumenauraajia uhkaillaan

Useissa Ruotsin suurkaupungeissa on alueita, joilla jo vuosia pelastushenkilöstö ja poliisi ovat joutuneet kivitetyiksi, ammutuksi raketeilla ja uhkailluiksi. Ilmiö on levinnyt myös pienemmille paikkakunnille.

Pohjanlahden rannalla sijaitsevassa Sundsvallissa on tänä talvena uhkailtu lumenauraajia. Teitä lumesta puhdistavia auraajia on nimitelty, heitä on seurattu autoilla ja heitelty kananmunilla sekä lapioilla.

Sundsvallin kaupunki on ryhtynyt torjumaan työntekijöittensa kaltoinkohtelua. Kaupungin virallisella Facebook-sivulla on julkaistu otsikolla ”Nyt riittää!” kehotus lopettaa auraajien häiriköinti.

”Auraajat eivät itse päätä miten auraavat, missä ja kuinka usein. He vain yrittävät tehdä työnsä”, vetoaa Sundsvallin kaupunki.

Lumenauraaja Emelie Rödman sanoo pitävänsä työstään, mutta tuntevansa olonsa turvattomaksi.

”Minulle on puitu nyrkkiä ja huudeltu, ja minua on seurattu”, Rödman kertoo. ”Tilanne on muuttunut muutamassa vuodessa. Aloittaessani lumenauraajana tällaista ei tapahtunut”.

Lähde SVT