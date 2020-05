Ruotsi maksaa Somalian velkoja

Valtiopäivät hyväksyi kuluneella viikolla Ruotsin keskuspankin alustavan päätöksen osallistua Somalian velkojen anteeksiantoon. Ruotsidemokraatteja lukuunottamatta kaikki puolueet äänestivät esityksen puolesta.

Kyseessä on 21 miljoonan kruunun eli noin 2 miljoonan euron helpotuksesta. Tämä on kuitenkin vasta alkua IMF:n hankkeessa vapauttaa Somalia vanhoista veloistaan. Sen jälkeen maa olisi jälleen luottokelpoinen.

Riksbankenin selonteon mukaan Kansainvälinen valuuttarahasto voi tehdä rästissä olevien maksuerien alaskirjauksesta ratkaisun vain jäsenmaiden luvalla. Tarkoitukseen voidaan käyttää maiden IMF-tileillä olevia varauksia, jotka Ruotsilla ovat vajaat 170 miljoonaa kruunua.

Somalia ei ole ollut luottokelpoinen mm. IMF:n suuntaan. Maa ei ole hoitanut velkojaan 30 vuoteen. Nyt tehtävän menettelyn ansiosta Somalia saa ensin anteeksi rästit, minkä jälkeen se voi päästä 100-prosenttiseen velkojen alaskirjaukseen. Ja on uudestaan myöskin luottokelpoinen, ainakin IMF:n kannalta. Tilanne velkojen hoidosta ja alaskirjauksista on samankaltainen Sudanin ja Eritrean kohdalta.

Riksbankenin selonteossa sanotaan Somalian osoittaneen vahvaa tahtoa yhteistyöhön IMF:n kanssa. Maa on luvannut vahvistaa verojärjestelmäänsä, parantaa finanssiraportointia, taistella rahanpesua ja terroristirahoitusta vastaan sekä vahvistaa valtiollisen sektorin valvontaa ja tehokkuutta.

Somalian ulkomaisten velkojen saldo on kaikkiaan 3000 miljoonaa dollaria, joskin arvioita on esitetty 4600 miljoonaan asti. Summat eivät tunnu sinänsä tunnu suurilta, mutta 3000 miljoonaa on noin 40 prosenttia maan valuuttamääräisestä bruttokansantuotteesta. Velkojen suhde vuosittaisiin vientituloihin on arviosta riippuen 4,8 : 1 tai 3,6:1.

Valuuttarahasto on Maailmanpankin ohella Somalian suurimpia velkojia. IMF:n osuus maan ulkomaanveloista on noin kymmenesosa eli reilut 300 miljoonaa dollaria. Kahdenvälisten ja monenkeskisten julkisten rahoittajien osuus on noin puolet, samoin Pariisin klubin. Erikseen huomattavia luotonantajia ovat Yhdistyneet Arabiemiraatit, Kuwait, Saudi-Arabia ja Irak. Velkojen kokonaissumman arvioissa on kuitenkin suurta heittelyä.

Lähteet Riksdagen, Erlassjahr.de.