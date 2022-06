Ruotsi: Murtovarkailla uusi kikka

Ruotsin Gävlessä, Uppsalassa sekä Länsi-Norrlannin läänissä on tänä kesänä ollut useita murtoja omakotitaloihin. Monille murtovarkauksille on yhteistä, että talon omistajat ovat olleet matkoilla samantyyppisillä asuntoautoilla.

Poliisi uskoo murtovarkaitten tarkkailleen tieliikennettä Sundsvallin ja Uppsalan välillä. Näin varkaat ovat voineet olla varmoja, että talon omistajat ovat poissa. Osoitteet on mahdollisesti saatu julkisista lähteistä. Saaliiksi on otettu kultaa, koruja sekä käteistä rahaa.

Toinen vaihtoehto on, että murtovarkaat ovat tarkkailleet omakotialueita pitemmän aikaa, ja pistäneet muistiin, minkä talon pihalla on asuntoauto. Kun auto on pihalta kadonnut, varkaat ovat murtautuneet tyhjään taloon.

”Olkaa erityisen varovaisia”, kehottaa Ruotsin poliisi. ”Jos joku osoittaa kiinnostusta asuntoautoonne, pohtikaa miksi ihmiset ovat teille niin ystävällisiä”.

Suomessa ei tiettävästi ole vielä havaittu samanlaisia murtoja, mutta niitä todennäköisesti ilmenee myös täällä. Esimerkiksi ulkomaiset rikolliset siirtyvät Euroopan Unionin avoimien rajojen yli helposti maasta toiseen.

Lähde SVT