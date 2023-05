Ruotsi: Muuttokielto Malmön kerrostaloon

Vuokra-asuntotalo Malmössä on asetettu muuttokieltoon siihen kohdistettujen ampuma- ja räjähdeiskujen vuoksi. Poliisi epäilee iskujen kohteena olevan talossa asuva pariskunta, jonka poikia epäillään jengitoiminnasta.

Malmöläisen MKB-yhtiön vuokra-asuntotaloon Limhamnissa ei enää oteta uusia vuokralaisia. Talo on ollut ammuskelun kohteena, ja keväällä talossa olevan asunnon oven edestä löytyi termospullosta rakennettu pommi.

Kerrostalossa asuu pariskunta, jonka kaksi poikaa ovat poliisin mukaan olleet iskujen varsinaisia kohteita. Ruotsin rikollisjengit iskevät kiistakumppaniensa läheisten kimppuun joko pelottelumielessä tai koska kiistakumppania ei löydetä. Iskut jengiläisten sukulaisia ja ystäviä kohtaan ovat viime aikoina olleet kasvussa.

Malmön kunnallinen asuntoyhtiö MKB on yrittänyt häätää talossa asuvan pariskunnan, mutta tuomioistuin on kieltänyt häädön. Pariskunta itse on syytön taloon kohdistuneisiin iskuihin, ja siksi perustetta häätöön ei tuomioistuimen mukaan ole.

Moni talon asukas on iskujen pelossa muuttanut muualle, ja heidän tilalleen ei taloon oteta uusia asukkaita. Kiinteistönhoitajat ja muut taloa kunnossa pitävät henkilöt saavat käydä talossa vain vartijan saattamina.

Ruotsin jengirikollisuudesta ja niihin kytkeytyvän väkivallan takana olevilla on usein juuret Ruotsin ulkopuolella. Ampuma- ja räjähdeiskujen motiivina saattaa olla esimerkiksi loukattu kunnia tai huumekauppiaitten reviiririidat.

