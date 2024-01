Ruotsi: oikeuskansleri Mari Heideborg voi pysäyttää hallituksen rikospolitiikan

Ruotsin hallituksen kriminaalipoliittinen ”paradigman muutos” maahanmuuttoon liittyvän jengirikollisuuden torjumiseksi sisältää keskeisenä osana niin sanotut etsintä- tai turva-alueet. Jengit riemuitsevat nyt siitä, että ensin tasa-arvovaltuutettu ja nyt myös oikeuskansleri yrittää estää hallituksen politiikan.

Oikeuskansleri Mari Heidenborg on toistuvasti joutunut myrskyn silmään muun muassa päätöksistä, jotka koskevat valtavia vahingonkorvaussummia vakaville jengirikollisille. Nyt hän haluaa myös helpottaa rikollisjengien mahdollisuuksia jatkaa järjestelmää uhkaavaa toimintaansa. Tällä tavoin hän yrittää pysäyttää hallituksen tiukemman kriminaalipolitiikan.

Tasa-arvovaltuutettu: ”etnisen ja uskonnollisen syrjinnän riski”

Ensimmäinen näin toiminut viranomainen oli tasa-arvovaltuutettu, toinen viranomainen, jota on toistuvasti ja jyrkästi kritisoitu päätöksistä, joita monet pitävät luonteeltaan vasemmistolaisina.

Hiljattain tasa-arvovaltuutettu hylkäsi esittelevänä elimenä hallituksen suunnitelmat ottaa käyttöön niin sanottuja etsintä- tai turvallisuusvyöhykkeitä maahanmuuttajien hallitsemilla alueilla. Poliisi on luokitellut nämä alueet ”kielletyiksi no go-alueiksi”, joilla se on menettänyt rikollisuuden hallinnan ja joilla jengit ovat ottaneet vallan.

Kuulemismenettelyyn antamassaan vastauksessa se toteaa muun muassa, että jos poliisi saisi tutkia jengirikollisia ja heidän kulkuvälineitään, siihen ”liittyisi selviä ja mahdottomia etniseen alkuperään, uskontoon tai muihin vakaumuksiin liittyviä syrjinnän riskejä”.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan ”rikollisten kulttuurinen ja uskonnollinen muslimitausta antaa syyn suojella heitä poliisin kotietsinnöiltä, koska muutoin sitä voitaisiin pitää ”etnisenä profilointina”.

Oikeuskansleri: saattaa rikkoa perustuslakia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta

Hallinnan takaisin saamisen toivossa poliisi on pyytänyt lisää välineitä, joista yksi on mahdollisuus pysäyttää ja pidättää ihmisiä ja ajoneuvoja aseiden ja huumeiden etsimiseksi. Ruotsidemokraattien aloitteesta Tidön hallitus on ilmoittanut haluavansa tavata poliisin.

Useat viranomaiset vastustavat sitä nyt kuitenkin aktiivisesti. Tasa-arvovaltuutetun lisäksi oikeuskansleri Mari Heidenborg on nyt ilmoittanut vastustavansa lakiesitystä. Hän tekee niin vedoten siihen, että jengirikollisia maahanmuuttajia koskevien kotietsintöjen tekeminen voi olla perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista. Heidenborg kirjoittaa:

”Ehdotus tarkoittaa, että yksittäiselle poliisimiehelle annetaan laajat valtuudet päättää, täyttyvätkö edellytykset toimenpiteelle. On selvää, että asetus jättää paljon tilaa subjektiivisille arvioille, joita on jälkikäteen vaikea kyseenalaistaa. Vaikka ehdotetut rajoitukset ja valvontamahdollisuudet otettaisiinkin huomioon, on siksi erittäin kyseenalaista, onko ehdotus yhteensopiva valtioneuvoston perussäännössä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistetun mielivaltaista puuttumista koskevan suojan kanssa. Siksi vastustan ehdotusta.”

Jengit riemuitsevat

Oikeuskansleri on tasa-arvovaltuutettua raskaampi neuvoa-antava elin, ja jos asiat menevät huonosti, lakiesitys saatetaan joutua pysäyttämään. Tästä ”paikalliset” jengirikolliset nyt riemuitsevat. Jos näin käy, he voivat kuljettaa aseita ja huumeita häiriöttä ilman poliisin puuttumista asiaan.

Oikeuskanslerina Heidenborg on myös aiemmin vastustanut jengirikollisten kovempia tuomioita.

Lähde: Samnytt