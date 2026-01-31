Ruotsi: Opiskelijaviisumit massahuijauksen väline — “90 % tulijoista ei opiskele”

SVT:n piilokamerat paljastavat laajan opiskelijaviisumihuijauksen, jossa Ruotsiin tulevat ulkomaalaiset eivät aio opiskella lainkaan — mutta korkeakoulut tekevät heillä miljoonabisnestä.

Ruotsiin virtaa vuosittain tuhansia opiskelijaviisumeilla tulevia nuoria Pakistanista, Intiasta ja Nepalista. Paperilla he ovat korkeakouluopiskelijoita. Todellisuudessa suuri osa ei aio opiskella päivääkään. SVT:n tekemä paljastus osoittaa, että opiskelijaviisumista on tullut järjestelmällisen maahanmuuttokikkailun väylä — ja ruotsalaiset korkeakoulut hyötyvät siitä taloudellisesti.

Piilokamerat paljastivat rekrytointibisneksen

Pakistanilaiset toimittajat vierailivat piilokameroiden kanssa useissa rekrytointitoimistoissa, jotka tekevät yhteistyötä ruotsalaisten yliopistojen kanssa. Keskustelut olivat hätkähdyttäviä.

“90 prosenttia opiskelijoistamme ei opiskele”, eräs rekrytoija kertoo SVT:lle Pakistanissa.

Toimistot vakuuttavat hakijoille, että Ruotsiin päästyään heidän ei tarvitse jatkaa opintoja. Sen sijaan he voivat siirtyä suoraan työmarkkinoille.

“Kun tulet Ruotsiin, voit keskeyttää opintosi ja tehdä töitä käytännössä rajattomasti. Useimmat opiskelijat menestyvät näin ja tienaavat hyvin”, yksi agenteista selittää.

Väärennetyt tiliotteet takaavat oleskeluluvan

Opiskelijaviisumin edellytyksenä on todistus riittävistä varoista. Tämäkin este kierretään rutiininomaisesti.

“Saat väärennetyn pankkitiliotteen kymmenen prosentin komissiolla”, välittäjä kertoo piilokameralle.

Maahanmuuttovirasto: “Tämä on väärin — piste”

Ruotsin maahanmuuttoviranomaiset myöntävät ongelman vakavuuden.

“Henkilöllä, joka ei aio opiskella, ei tule olla oleskelulupaa Ruotsissa. Piste”, sanoo siirtolaisviraston Oskar Lindblad SVT:lle.

Korkeakoulut hyötyvät rahallisesti

Samaan aikaan maksavat ulkomaalaisopiskelijat ovat korkeakouluille kultakaivos. Pelkästään University West keräsi vuonna 2024 27 miljoonaa kruunua (noin 2,55 miljoonaa euroa) lukukausimaksuina.

SVT:n selvityksen mukaan 106 876 maksavaa opiskelijaa Boråsin, Trollhättanin ja Skövden yliopistoissa ei täytä opintojen etenemisen vaatimuksia.

Lainsäädäntö kiristymässä — mutta aikataulu epäselvä

Ruotsissa valmistellaan lakimuutosta, joka rajoittaisi opiskelijoiden työoikeutta ja tiukentaisi viisumiehtoja. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, milloin uudistus toteutuu — ja siihen asti järjestelmällinen väärinkäyttö jatkuu.

Asiantuntijoiden mukaan sama ilmiö voi rantautua Suomeen

Samaan aikaan kun Ruotsi kamppailee opiskelijaviisumien väärinkäytön kanssa, myös Suomessa seurataan kehitystä huolestuneina. Viranomaiset eivät kiellä, etteikö vastaavanlainen ilmiö voisi rantautua Suomeenkin, mikäli valvontaa löysättäisiin tai poliittinen ilmapiiri muuttuisi vielä sinisilmäisemmäksi.

Hallitus on viime vuosina kiristänyt ehtoja juuri siksi, että opiskelijastatusta ei käytettäisi oleskeluluvan pikakaistana tai sosiaaliturvan porttina. Silti moni asiantuntija varoittaa, että kansainvälisten opiskelijoiden määrän nopea kasvu ja korkeakoulujen taloudellinen riippuvuus ulkomaalaisista lukukausimaksuista luovat samanlaiset kannustimet kuin Ruotsissa.

Jos järjestelmää ei valvota tarkasti, väärinkäytösten riski kasvaa väistämättä. Suomessa ei ole vielä toistaiseksi paljastunut Ruotsin kaltaista massahuijausta, mutta merkit ovat olemassa.

