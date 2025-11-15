Ruotsi ottaa käyttöön tekoälyllä luotuja lapsiprofiileja pedofiilien paljastamiseksi

Ruotsi kiristää rikospolitiikkaansa: poliisi saa käyttöönsä tekoälyllä luodut lapsihahmot, joiden avulla pyritään paljastamaan verkossa piileskeleviä hyväksikäyttäjiä.

Ruotsin poliisille ollaan antamassa uusia valtuuksia, joiden avulla he voivat entistä tehokkaammin puuttua lasten hyväksikäyttöön verkossa. Ruotsidemokraatit (SD) julkistivat marraskuun alussa lakipaketin, joka mahdollistaa viranomaisille niin sanottujen ”provokatiivisten menetelmien” käytön rikollisten paljastamiseksi. Uudistuksen ytimessä on tekoälyllä tuotettujen lapsiprofiilien hyödyntäminen pedofiilien jäljittämisessä.

Tekoälyä hyväksikäyttäjien jäljittämiseen

SD:n varapuheenjohtaja Henrik Vinge kertoi maanantaina, että poliisi saa jatkossa käyttää tekoälyllä luotuja kuvia päästäkseen suljetuille foorumeille, joilla levitetään lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttömateriaalia. Tarkoituksena on tavoittaa erityisesti ne rikolliset, jotka ovat taitavimpia piiloutumaan verkossa.

”Ruotsissa ei ole tilaa lapsia hyväksikäyttäville. Me asetamme lasten turvallisuuden etusijalle, emmekä hyväksy sitä, että rikolliset vetoavat oikeuteensa olla joutumatta ’huijatuiksi’ oikeusjärjestelmän toimesta”, Vinge painotti.

Poliisi voi esimerkiksi esiintyä verkossa alaikäisenä, joka tarjoaa seksuaalisia palveluja, tai teeskennellä huumekauppaa käyvää henkilöä. Tavoitteena on paljastaa rikolliset ennen kuin he ehtivät vahingoittaa ketään.

Lainsäädäntö astuu voimaan vuonna 2027

Uudet poliisivaltuudet astuvat voimaan maaliskuussa 2027. Ne ovat osa laajempaa SD:n ajamaa rikospoliittista linjaa, jonka tarkoituksena on koventaa rangaistuksia ja tehostaa rikosten torjuntaa.

Yksi kiistanalaisimmista ehdotuksista on rikosoikeudellisen vastuun ikärajan laskeminen. Jatkossa jo 15-vuotiaat voivat joutua vankilaan sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin valtion nuorisokoteihin. SD:n mukaan tämä on välttämätöntä, jotta alaikäisten käyttö jengien väkivaltaisissa teoissa – kuten ampumisissa ja pommi-iskuissa – saadaan kuriin.

Rajavalvonta ja omaisuuden takavarikointi osana rikostorjuntaa

SD:n europarlamentaarikko Charlie Weimers korosti viime viikolla, että rikollisuuden torjunta edellyttää myös tiukempaa rajavalvontaa. Hänen mukaansa Ruotsi on pitkään ollut ”kauhuesimerkki” massamaahanmuuton seurauksista.

Weimersin mukaan uusi laki, joka sallii jengirikollisten omaisuuden takavarikoinnin, on askel kohti turvallisempaa yhteiskuntaa. ”Rikollisten ei pitäisi ajella Lamborghineilla tai esitellä merkkivaatteitaan. Tarvitaan pelote, joka tuntuu ja toimii”, hän totesi.

”Valtio lähettää nyt vahvan viestin rikollisille: luksuselämä päättyy, seuraa vankila – ja monille jopa yksisuuntainen matka takaisin kotimaahan.”

Gör som Sverige – beslagta gängens lyxprylar På grund av massinvandringen har Sverige länge varit ett skräckexempel. Sedan SD vann valet 2022 åt högersidan har Tidöregeringen agerat för att städa upp kaoset i vårt land. Den nya lagen om att konfiskera gängkriminellas egendomar… pic.twitter.com/U4tObZOyEO — Charlie Weimers MEP 🇸🇪 (@weimers) October 29, 2025

Lähde: European Conservative

