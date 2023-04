Ruotsi: Perussuomalaiset ehkä haitta yhteistyölle

Ruotsalaisessa mediassa politiikan tuntijat ovat kommentoineet Suomen eduskuntavaalien tulosta. Ensimmäisten arvioitten mukaan Ruotsin suhde Suomeen, ja yhteistyö eivät tule muuttumaan.

”Ruotsin kannalta on sama, mikä puolue on vallassa”, sanoo valtiotieteilijä Thomas Karv. ”Mailla on tiiviit suhteet, ja mahdollisesti Ruotsissa esiintyy politiikan suhteen vain sävyeroja”.

Karv ei näe ongelmia puolustuspolitiikassa.

”Ruotsilla ja Suomella on jo tiivistä puolustusyhteistyötä, ja kaikki Suomen puolueet kannattavat yhteistyötä Ruotsin kanssa”, hän jatkaa. ”Muut kysymykset taas ratkaistaan EU-tasolla”.

Thomas Karvin mukaan Ruotsin pääninisteri Ulf Kristerssonilla on hyvät suhteet sekä vaalien voittajaan Petteri Orpoon (kok), sekä vielä istuvaan pääministeri Sanna Mariniin (sdp).

”Hyvät suhteet hyödyttävät yhteistyötä”, Karv arvioi.

Perussuomalaisten vaalivoitto kuitenkin voi olla kantona kaskessa, mikäli PS pääsee vaikuttamaan Suomen tulevan hallituksen politiikkaan.

”Perussuomalaiset ovat avoimen EU-kriittisiä, ja ovat pitkällä tähtäimellä Suomen EU-eron kannalla. Toisaalta PS on tarvitsee Kokoomusta saadakseen valtaa, ja Kokoomus on Suomen EU- myönteisin puolue”, Thomas Karv pohtii.

Vaalit eivät Karvin mukaan vaikuta tavan kansalaisen elämään.

”Kävi miten tahansa, suomalaiset ovat tervetulleita Ruotsiin matkailijoina ja työntekijöinä, ja ruotsalaiset tervetulleita Suomeen”, Karv summaa.

Lähde SVT