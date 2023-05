Ruotsi: Rikollisjengit pyrkivät pohjoiseen

Maahanmuuttajajengit ja niitten väkivalta on tähän saakka ollut pääasiassa suurkaupunkien ja eteläisen Ruotsin ongelma. Ruotsin jengit ovat levinneet Etelä-Suomeen, mutta viime aikoina rikollisryhmät ovat pyrkineet laajentumaan myös Pohjois-Ruotsiin ja sitä kautta Suomen sekä Norjan pohjoisosiin.

Rikollisia houkuttelee pohjoiseen Suomen ja Norjan auki olevat rajat. Pohjoiskalotin alueella on markkinoita huume-, nuuska- ja asekaupalle.

Jengitoiminnasta on havaintoja Oulun korkeudella Luulajan alueelta. Norrbottenin poliisi on viime aikoina useita kertoja takavarikoinut Etelä-Ruotsin rikollisjärjestöjen myymiä huumeita. Toimintaa on kuitenkin ollut jo pitemmän aikaa.

Vuonna 2021 Luulajassa ammuttiin julkisella paikalla 25-vuotias nainen. Murhasta tuomittiin neljä miestä, joilla oli yhteyksiä Tukholman seudulla toimivaan rikollisjengiin.

Lähde SVT