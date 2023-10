Ruotsi: Rikostorjunta tärkeämpää kuin yksityisyydensuoja

Yksityisen, ruotsalaisen Internetsäätiön teettämän kyselyn mukaan ruotsalaiset ovat valmiita joustamaan yksityisyyden suojastaan turvallisuuden nimissä. Kyselyn tulokset julkaistiin vuosittaisessa ”Ruotsalaiset ja Internet”- raportissa.

Viime viikolla Ruotsin hallitus ehdotti julkisten paikkojen kameravalvonnan lisäämistä sekä kameroihin lisättävää automaattista kasvojen tunnistusta. Valvontakamera vertaisi kuvaamiaan kasvoja hallituksen rekistereissä oleviin kasvokuviin, ja tunnistaisi kamerassa näkyvät henkilöt.

Tarkoituksena on tunnistaa kadulla kulkijoitten joukosta poliisia kiinnostavat ihmiset. Erityisesti kohteena olisivat Ruotsia riivaavaan jengiväkivaltaan liittyvät rikolliset, mutta järjestelmää voidaan käyttää kenen tahansa liikkumisen tarkkailuun.

Tämän vuotisen ”Ruotsalaiset ja Internet”- raportin mukaan noin 70% kyselyyn osallistuneista kannattaa hallituksen ehdottamaa järjestelmää. Kannatus on suurinta vanhimpien ikäluokkien joukossa. Nuoremmat miehet suhtautuvat kameratarkkailun laajentamiseen kriittisemmin, mutta silti myös nuorten miesten enemmistö haluaa sallia kameravalvonnan laajentamisen ja kasvojen tunnistamisen.

Internetsäätiö kysyi myös, tulisiko poliisille turvallisuuden nimissä sallia yksityisten nettikeskustelujen tarkkailu. Tämän sallisi 46% kysellyistä, mikäli tapaukseen liittyy epäily rikoksesta. 48% sallisi Messengerin ja vastaavien tarkkailun vain, jos kyseessä on vakava rikos.

Kyselyyn vastanneista 2000-luvulla syntyneistä, 9% sallisi poliisille keskustelujen tarkkailun ilman epäilyä rikoksesta.

Ruotsidemokraatit- puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson ehdotti vastikään poliisille oikeutta vangita jengeihin kytköksissä olevia määräättömäksi ajaksi ilman epäilyä rikoksesta.

”Poliisilla on jo hyvä käsitys, ketkä ovat jengipiirien avainhenkilöitä, ja missä he liikkuvat”, sanoo Jimmie Åkesson. ”Minusta olisi poliisille hyödyllinen työkalu, jos he voisivat vangita henkilön estääkseen rikoksia”.

Åkessonin mukaan poliisi jo nyt voi ottaa kiinni ihmisiä rajoitetuksi ajaksi, mikäli on syytä epäillä heitä rikoksesta.

Lähde SVT sekä SVT