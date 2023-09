Ruotsi: Sukuelinten silpomista harjoittava lääkäri Rafik saatiin pysäytettyä väliaikaisesti – mutta vasta seksuaalisen hyväksikäytön jälkeen

Rafik Abu-Ramadan pystyi 30 vuoden ajan tekemään pojille keittiön pöydän ääressä kirurgisia sukuelinten silpomisia, jotka tunnetaan nimellä rituaaliset muslimien ympärileikkaukset, Ruotsin viranomaisten luvalla. Vasta kun hänet tuomittiin nuorten naisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Malmössä sijaitsevassa terveyskeskuksessa, jossa hän työskenteli, loppui lääketieteen nimissä tapahtunut sukuelinten silpominen.

Rafik tuli Ruotsiin siirtolaisena 1990-luvulla. Matkatavaroissaan hänellä oli asiakirja, joka todisti, että hän oli suorittanut lääkärin tutkinnon kotimaassaan. Sen perusteella hän sai ruotsalaisen lääkärintoimiluvan. Tämä siitä huolimatta, että hänet oli jo aiemmin ilmoitettu useista pojille tehdyistä kirurgisista sukuelinten silpomisista keittiön pöydän ääressä, myös ilman puudutusta.

Korkein oikeus kumosi vastasyntyneiden poikien pahoinpitelystä annetun tuomion, koska se katsoi, että sukuelinten silpomiset eivät olleet rikos, koska vanhemmat olivat suostuneet niihin. Hän sai pitää ruotsalaisen lääkärilupansa.

Sukuelimiltään silvottu poika lähellä kuolemaa

Vuonna 2003 eräs pikkulapsiuhri oli vähällä kuolla, kun sukuelinten silpominen meni vielä tavallistakin pahemmin pieleen.

Viranomaiset tyytyivät antamaan varoituksen, vaikka sitä pidettiin ”kidutuksen kaltaisena kohteluna”. Hän sai pitää ruotsalaisen lääkärinlupansa.

Väärennetyt työtodistukset

Vuonna 2007 SVT Uppdrag granskning paljasti, että kun Rafik haki ruotsalaista lääkärinlupaa, hän väärensi useita työtodistuksia salatakseen sen, että hän oli reputtanut harjoittelunsa. On epäselvää, onko todistus Egyptissä suoritetusta lääkärin tutkinnosta aito vai väärennetty.

Rafik väitti, ettei hän ollut syyllistynyt mihinkään rikokseen. Oikeus oli eri mieltä ja tuomitsi hänet väärentämisestä. Tuomio jäi kuitenkin ehdolliseksi. Hän säilytti edelleen ruotsalaisen lääkärinlupansa.

23 raporttia terveydenhuollon vastuulautakunnalle (HSAN)

Rafikista on tehty yhteensä 23 ilmoitusta terveydenhuollon ja sairaanhoidon vastuulautakunnalle (HSAN), kun hänen sukuelinten silpomisellaan ja ammattitaidottomalla lääketieteellisellä käytännöllä oli vakavia seurauksia lapsille ja muille, jotka joutuivat hänen skalpellinsa alle.

Hän on saanut useita varoituksia. Hän on kuitenkin aina säilyttänyt ruotsalaisen lääkärinlupansa.

Terveyden- ja sosiaalihuollon tarkastusvirasto (Ivo), jonka pöydällä on toistuvasti ollut Rafikia koskevia tapauksia, puolustaa sitä, että Rafik on saanut pitää lääkärinlupansa, sanomalla, että sen mielestä Rafikin toiminta ei ole niin rikollista tai vakavaa, että luvan peruuttamista voitaisiin suositella. Valvontaviranomainen kirjoittaa SVT Uppdrag granskningille lähettämässään sähköpostiviestissä:

”Jos toimilupa on peruutettava, lainsäädännössä on selkeästi säädetty, milloin tämä voi tapahtua. Kyse voi olla esimerkiksi törkeästä epäpätevyydestä, vakavaan rikokseen syyllistymisestä, joka on vaikuttanut luottamukseen ammattihenkilöä kohtaan, tai siitä, että ammattihenkilö on toiminut jollakin tavalla epäasiallisesti.”

Naispotilaisiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Viime vuoden joulukuun puolivälissä Rafik tuomittiin toistuvasta nuorten naisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Uhrit olivat potilaita, joita Rafik hoiti Malmön Rosengårdissa sijaitsevassa lääkärikeskuksessa, jossa hän tuolloin työskenteli.

Tuomio oli yhdeksän kuukautta vankeutta, josta Rafik on oikeutettu kolmanneksen alennukseen. Koska tuomiosta on valitettu, hänen ei ole vielä tarvinnut istua lainkaan. Hän säilytti edelleen ruotsalaisen lääkärinlupansa.

Lisenssi peruutettu vain väliaikaisesti

Vasta kuusi kuukautta seksuaalirikostuomion jälkeen Ivo reagoi ja suositteli, että HSAN peruuttaisi Rafikin lääkärinluvan. Näin tehtiin, mutta vain väliaikaisesti. Hän voi siis pian saada lupansa takaisin ja jatkaa tavalliseen tapaan.

Malmön käräjäoikeus, joka teki virallisen päätöksen Rafikin lääkärinluvan väliaikaisesta peruuttamisesta, teki sen vain seksuaalisen hyväksikäytön perusteella. Valitusten, väärinkäytösten ja ”kidutuksen kaltaisten” sukuelinten silpomisten pitkää historiaa ei otettu huomioon.

”Tämä on enemmän kuin mitä HSANin pitäisi ottaa huomioon. Otamme kantaa vain raporttiin. Mitä sen ulkopuolella on, siihen emme ota kantaa eikä meillä ole mielipidettä”, sanoo HSANin puheenjohtaja Eskil Nord SVT UG:lle antamassaan kommentissa.

SVT Uppdrag Granskning on omistanut kokonaisen ohjelmajakson nimeltä ”Läkarens Opfer” Rafikille ja hänen raa’alle 30-vuotiselle matkalleen Ruotsiin ruotsalainen lääkärinlupa taskussa. Se on nähtävissä kokonaisuudessaan täällä.

Keskustelu ruotsalaisen lääkärin valinnasta

Hiljattain syntyi kiivas keskustelu sen jälkeen, kun huomattiin, että monet hoitoon hakeutuvat ihmiset haluavat päästä ruotsalaisen lääkärin hoitoon. Kriitikot väittivät, että potilaat, jotka käyttävät lakisääteistä terveydenhuollon vapaata valintaa tällä tavoin, ovat ”rasisteja”.

Syytökset torjuttiin väitteellä, että paljastuksia ammattitaidottomista ulkomaalaisista lääkäreistä, joilla on muun muassa väärät luvat, on ollut usein ja että sekä terveydenhuollon työnantajat että valvontaviranomaiset laiminlyövät usein tarkastukset. Potilaiden turvallisuus voidaan taata vain, jos he valitsevat Ruotsissa tai lähialueella koulutetun lääkärin, sanovat vastaajat.

Rafikin seksuaalirikostuomio on ladattavissa ja luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

