Ruotsi: Svenska Kraftnät varoittaa kotitalouksia sähkön katkaisemisesta tänä talvena

Svenska Kraftnät varoittaa jälleen sähkökatkoista talven aikana. Mitään tällaista ei ole koskaan aiemmin tapahtunut Ruotsissa.

Talvi lähestyy, mutta Ruotsin poliitikot eivät ole vielä onnistuneet löytämään ratkaisua energiakysymykseen. Kun Nord Stream 1- ja 2 -kaasuputket on sabotoitu, eurooppalaista energiaa ei ole mahdollista pelastaa myöskään neuvottelemalla Venäjän kanssa.

Nyt Svenska Kraftnät huomauttaa jälleen kerran, että se saattaa joutua sulkemaan sähköverkon sähkönkuluttajien osalta tänä talvena, mihin toimenpiteeseen ei ole koskaan aiemmin jouduttu turvautumaan.

Svenska kraftnätin pääjohtaja Lotta Medelius-Bredhe kertoo Aftonbladetille:

”Kun sähköpörssi sulkeutuu edellisenä päivänä, näemme, mitä kuluttajat haluavat ja riittääkö se heidän tarpeisiinsa vai ei. Silloin kaikille sähköntoimittajille ilmoitetaan, että emme voi toimittaa sitä, mitä he ovat pyytäneet. Sähkönmyyjien on silloin vähennettävä kulutusta.”

Pääjohtajan mukaan, jos kulutusta ei voida vähentää, sähkö on kytkettävä pois lyhyemmiksi ajoiksi.

”Sen jälkeen määräämme sähköverkon omistajat katkaisemaan valvomoista tietyt alueet. Esimerkiksi Malmössä se voi kestää noin tunnin”, Medelius-Bredhe sanoo. Hän lisää, että ”useimmat meistä ovat kokeneet tämän katkoksen”.

”Medelius-Bredhe syyttää tästä ydinvoimaloiden sulkemista, ”huonoja tuulia”, Ukrainan sotaa ja Nord Streamin sabotointia. Mutta se ei ole totta”, sanoo sähköverkkoalan professori Lina Bertling Tjernberg.

”On selvää, että ennakoiva pitkän aikavälin hallinta on epäonnistunut. Siinä on ollut puutteita. Toisaalta Etelä-Ruotsin ydinvoimalat on suljettu, mutta sen jälkeen voimalaitosten vahvistaminen on ollut aivan liian hidasta”, hän sanoo.

”Olemme tienneet jo monta vuotta, että sähköistyminen on voimakasta ja että se on odotettavissa. On ollut tarvetta uudelle kapasiteetille ja yleensä uusille vaatimuksille. Ongelmia on ollut jo pitkään.”

Bertling Tjerberg ei ole ensimmäinen asiantuntija, joka arvostelee ankarasti Svenska Kraftnätia ja sen harjoittamaa energiapolitiikkaa. Elokuussa ydinfysiikan professori Jan Blomgren ja sähköalan asiantuntija Svenolof Karlsson kirjoittivat DN-lehdessä siitä, miten poliitikot ovat vuosikymmenien ajan harjoittaneet energiapolitiikkaa, joka rikkoo fysiikan lakeja ”kauniin retoriikan” hyväksi.

Lähde: Nordfront