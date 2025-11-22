Ruotsi tuki radikaalia islamia opettavia kouluja – johtajat kavalsivat rahat

Ruotsi on tukenut ääri-islamistisia arvoja edistäneitä yksityisiä kouluja ja esikouluja yli miljardilla kruunulla eli yli 90 miljoonalla eurolla. Koulujen johtajat kavalsivat lasten opettamiseen tarkoitettuja rahoja ja käyttivät niitä luksuslomiin ja vierailuihin thaimaalaisilla seksiklubeilla. Lisäksi kavallettuja rahoja ohjattiin islamistiselle puolueelle Somaliassa.
Expressen kertoo, että suljettuja kouluja yhdistää kaksi radikaalia islamin tulkintaa opettavaa imaamien verkostoa, joilla on yhteisiä sukulais- ja kauppasuhteita.
Neljää Göteborgissa ja Boråsissa toiminutta Römosse-koulua johtanut Abdirizak Waberi tuomittiin yli neljäksi vuodeksi vankeuteen 1,1 miljoonan euron kavaltamisesta tekaistujen it-kulujen avulla.
Ruotsin valtio on tukenut Waberin johtamia kouluja vuosien saatossa 462 miljoonalla kruunulla eli 41 miljoonalla eurolla.
Viranomaiset ovat sulkeneet tutkinnan kohteena olleet tunnustukselliset yksityiskoulut. Osa niistä lakkautettiin turvallisuuspoliisin kehotuksesta, jotkut taas talousrikostutkintojen jälkeen.
Imaamit pakenivat ulkomaille ja jäivät Ruotsin valtiolle velkaa miljoonia kruunuja
Rikosvyyhtiin liittyy myös radikaalia islamia edistänyt imaamien verkosto, jonka alaiset oppilaitokset saivat valtion tukea yli 600 miljoonaa kruunua, eli 54 miljoonaa euroa. Rahoja siirrettiin ulkomaisille sijoitustileille, yksityishenkilöille ja islamistisille järjestöille. Kouluja käytettiin myös rahanpesuun.
Useat imaamit ja muut rikoksiin liitetyt henkilöt pakenivat ulkomaille jääden Ruotsin valtiolle velkaa miljoonia kruunuja.
Ruotsin talousrikosviranomaisen tutkinta sai alkunsa, kun Göteborgissa toiminut yksityinen Lär och lek -esikoulu jäi kiinni ääri-islamistisen Ruotsin yhdistyneet muslimit -järjestön avustamisesta. Päiväkodin johtajan Eva Freihn aviomies toimi järjestön puheenjohtajana.
