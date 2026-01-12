Ruotsi: Vain yhdelle henkilölle myönnettiin paluumuuttotuki 2025

Paluumuuttotuen hakemuksia tuli 133, mutta vain yksi hyväksyttiin.

Vuonna 2025 Ruotsissa myönnettiin ainoastaan yksi paluumuuttotuki 133 hakemuksesta. Silti hallitus yhdessä ruotsidemokraattien kanssa päätti vuodenvaihteessa korottaa tukisumman rajusti: aiemmasta 10 000 kruunusta (900 EUR) per aikuinen tehtiin harppaus 350 000 kruunuun (31 500 EUR).

Hallitus ja SD perustelevat ratkaisua sillä, että tuki helpottaa niiden henkilöiden paluuta kotimaihinsa, jotka eivät ole juurtuneet Ruotsiin eivätkä halua jäädä osaksi yhteiskuntaa. Vastassa on kuitenkin koko oppositio, joka varoittaa veronmaksajien rahojen valumisesta hukkaan ja näkee riskin, että toimenpide heikentää integraatiota entisestään.

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Paluumuuttotukea voivat hakea henkilöt, joilla on oleskelulupa 12. syyskuuta 2024 tai aiemmin. Kohderyhmään kuuluvat muun muassa pakolaiset, kiintiöpakolaiset sekä ne, joilla on pysyvä oleskelulupa vanhojen väliaikaisten lakien perusteella.

Lapsille voidaan maksaa 25 000 kruunua (2 250 EUR), ja kotitalouskohtainen enimmäiskatto on asetettu 600 000 kruunuun (54 000 EUR).

Oppositio tyrmää uudistuksen

Kaikki neljä oppositiopuoluetta ovat yksiselitteisesti uudistusta vastaan. Heidän mukaansa ”valtavat summat veronmaksajien varoja voivat kulua ilman todellista vaikutusta, ja samalla integraatio kärsii”. Hallitus ja SD puolestaan näkevät paluumuuton keinona vähentää Ruotsiin juurtumattomien määrää ja helpottaa yhteiskunnan paineita.

Suomi: ei rahallista paluumuuttotukea, mutta vapaaehtoisen paluun ohjelma

Toisin kuin Ruotsi, Suomi ei tarjoa rahallista paluumuuttotukea. Suomessa maahanmuuttovirasto hallinnoi vapaaehtoisen paluun ohjelmaa, jossa hakija voi saada apua matkakuluihin ja käytännön järjestelyihin, mutta summat jäävät vaatimattomiksi verrattuna Ruotsin 31 500 euroon per aikuinen.

