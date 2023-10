Ruotsi: Venäläisalusta syytetään salaperäisestä kaapelivauriosta

SVT:n mukaan Ruotsin ja Viron välisen merenalaisen tietoliikennekaapelin vaurioituminen tapahtui juuri, kun kiinalainen alus oli kaapelin yläpuolella. Lähistöllä oli tapahtumahetkellä myös venäläinen alus, joka oli ollut paikalla myös aiempien tapahtumien aikana.

Suomessa ja Virossa viranomaiset ovat tunnistaneet venäläisen Sevmorput-aluksen yhdeksi monista tutkinnan kohteena olevista aluksista.

SVT:n mukaan alus on ollut lähistöllä kaikilla kolmella kerralla.

Kaapelin nimi on EE-S1, ja sen omistaa ruotsalainen Arelion-yhtiö, joka oli aiemmin Telian omistuksessa, joka puolestaan on nykyään Ruotsin AP-rahastojen omistuksessa.

Kaapeli on suojattu teräslangalla, joka on kiedottu itse lasikuitukaapelin ympärille. Yhtiön mukaan neljä kuituparia kuudesta on tuhoutunut, joten internet-liikenne on nyt siirretty linjan jäljelle jääneeseen kuitupariin.

Yhtiön mukaan on hyvin epätavallista, että kuitukaapeli katkeaa tällä tavoin. Joko se on yleensä revennyt kokonaan tai se ei ole vaurioitunut niin, että mikään kuitu olisi katkennut.

Ruotsin laivaston mukaan vaurioituneiden kaapeleiden sijainti on 70–80 metriä merenpinnan alapuolella.

Lähde: SVT, Fria Tider