Ruotsi: Viimeisin tiukennus maahanmuuttolainsäädäntöön – tuore hallitus pyrkii hillitsemään uusia maahantulijoita

Oikeistohallitus on ”pyrkinyt olemaan armoton maahanmuuttoa koskevissa uudistuksissaan” tultuaan valtaan viime vuoden syyskuussa.

Ruotsin hallitus ilmoitti torstaina suunnitelmista tiukentaa perheiden maahanmuuttoa koskevia vaatimuksia, jotta Ruotsista tulisi vähemmän houkutteleva kohde turvapaikanhakijoille ja maahan tulijoiden määrä vähenisi.

Uusia ehdotuksia tukevat myös oikeistopopulistiset ruotsidemokraatit, jotka säilyttävät maltillisten johtaman koalition enemmistön luottamus- ja toimitussopimuksella. Yksi toimenpide nostaisi ikärajan, jonka jälkeen hallitus voi evätä oleskeluluvan puolisolta tai avopuolisolta, 18 vuodesta 21 vuoteen, jotta nuoret maahanmuuttajapariskunnat saataisiin peloteltua ja estettäisiin pakkoavioliitot.

”Tämä vastaa EU:n lainsäädännön sallimaa korkeinta ikärajaa”, sanoi Ruotsin maahanmuuttoministeri Maria Malmer Stenergard. Hän väitti, että ”Ruotsin maahanmuuttopolitiikassa toteutetaan nyt ajattelutavan muutos”.

Hallitus ehdotti myös oleskelulupien myöntämisen rajoittamista humanitaarisista syistä, mikä poistaisi mahdollisuuden myöntää lupia lapsille ja tietyille aikuisille erityisen ahdistavissa olosuhteissa.

”Ehdotuksilla pyritään vähentämään Ruotsiin hakeutuvien turvapaikanhakijoiden määrää”, Ruotsidemokraattien puoluesihteeri Mattias Bäckström Johansson sanoi ruotsalaiselle Aftonbladetille. Myöhemmin hän kertoi lehdistötilaisuudessa, että ”hallitus ja ruotsidemokraatit puolustavat edelleen tiukempaa maahanmuuttolainsäädäntöä”.

Ruotsin uusi hallitus, joka valittiin viime syyskuussa, oli merkittävä heilahdus oikealle, ja se on jo ottanut edistysaskeleita tiukentaessaan maahanmuuttoa äänestäjien toiveiden mukaisesti. Ruotsidemokraatit tarjosivat hallitukselle tukeaan vain sillä perusteella, että maahan suuntautuvaa maahanmuuttoa vähennetään.

”Meistä tulee muutoksen vahtikoira”, Ruotsidemokraattien europarlamentaarikko Charlie Weimers sanoi brittimedialle pian vaalien jälkeen. ”Varmistamme, että maahanmuuttoa todella valvotaan, sillä edellinen hallitus epäonnistui siinä täysin, ja että alamme todella toteuttaa uudistuksia rikollisuuden torjumiseksi”.

Hallitus rohkaisi ensin vapaaehtoiseen maasta poistumiseen maahanmuuttajia, jotka eivät ole onnistuneet integroitumaan ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Hallitus varmisti maaliskuussa, että heillä olisi taloudelliset edellytykset lähteä Ruotsista, jos he niin haluaisivat. Sen jälkeen se kuitenkin otti käyttöön kovempia toimia maahanmuuttajien määrän vähentämiseksi.

Lokakuusta alkaen nostetaan myös vähimmäispalkkarajaa, jota maahanmuuttajat tarvitsevat saadakseen työluvan Ruotsiin, jotta uudet tulijat saataisiin pidettyä loitolla.

Maahanmuuttajien, jotka haluavat tulla maahan työskentelemään, on varmistettava työpaikka, jonka palkka on 26 560 Ruotsin kruunua (2 347,15 euroa) kuukaudessa. Tämä on yli kaksinkertainen vaatimus nykyiseen 13 000 kruunuun verrattuna.

Tukholman valtiopäivien liberaalien arvostelijat väittävät, että torstaina julkistetut suunnitelmat uhkaavat ”rikkoa lasten oikeuksia koskevaa yleissopimusta ja Euroopan ihmisoikeussopimusta”, mutta Ruotsin hallitus torjuu tämän väitteen.

Maahanmuuttoministeri Maria Malmer Stenergard vakuuttaa, että ehdotukset ovat täysin kansainvälisten velvoitteiden mukaisia ja edistävät nykyisin jakautuneiden väestöryhmien integroitumista erityisesti Ruotsin suurimmissa kaupungeissa.

