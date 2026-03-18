Ruotsi vuokraa vankisellejä Virosta – hinta 8500 euroa kuukaudessa vankia kohden

Tarton vankilaan aletaan tuoda Ruotsista seksuaalirikollisia ja murhaajia. Viron oikeusministeriön mukaan Ruotsi maksaa Virolle jokaisesta vangista 8500 euroa kuukaudessa, kun vangista koituvat kulut ovat 5000 euroa kuukaudessa. Sen lisäksi, että Viro tienaa vankibisneksellä, säästää myös Ruotsi, jossa yhden vangin ylläpito maksaa melkein 12 000 euroa kuukaudessa.

Virolaiset pelkäävät tulevia lieveilmiöitä

Iltalehden mukaan vankien tuominen Ruotsista Viron Tarttoon herättää Tartossa rajua vastustusta.

– 600 vierasta vankia on paljon. Se on niin paljon, että heidän luonaan alkaa vierailla Ruotsista iso määrä kaikenlaista porukkaa. Kukaan ei tiedä, mitä he tuovat Viroon mukanaan, sanoo Tarton kävelykadulla Küünillä askeltava Mati Kongas Iltalehdelle.

Kongasilla on käsitys siitäkin, miksi vangit ylipäätään halutaan tuoda Tarttoon. Selitys on yksinkertainen.

– Kaikki on myytävänä, se on sitä nykyaikaa. Tarton vankila on liian iso, joten ylimääräiset sellit halutaan panna tuottamaan rahaa. Mitään huvipuistoa sinne ei voi perustaa. Ainoa vaihtoehto on tuoda lisää rikollisia ulkomailta.

Niin ikään Küüni-kadulla ulkoileva Juulika Sepp sanoo, että häntäkin valtion vankibisnes häiritsi ensin, mutta nyt hän on alkanut jo tottua ajatukseen.

– Iso tekijä asiassa on tietenkin se, että vankeja ollaan tuomassa tänne Ruotsista, joka tunnetaan jengirikollisuuden kehtona. Kukaan ei halua, että jengirikollisuus ja pommiattentaatit leviävät ruotsalaisten rikollisten mukana nyt tänne Tarttoon, Sepp miettii.

Viron vankiloissa tilaa

Virossa suunta on päinvastainen kuin Ruotsissa ja Suomessa, eli siellä vankien lukumäärä laskee nopeasti. Viron hallitus hakee säästöjä myös valtionhallinnon tältä osa-alueelta ja sen myötä Viron oikeuslaitos on saanut ohjenuoran keventää rangaistuksia. Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitaan Virossa aiempaa harvemmin, ehdolliseen entistä useammin. Sovitteluratkaisut ovat Virossa yhä suositumpia.

Ruotsissa rangaistuksia päinvastoin kovennetaan, mikä on saanut vankilat täyttymään äärimmilleen.

Kymmenessä vuodessa vankien määrä Viron vankiloissa on kutakuinkin puolittunut. Tällä hetkellä Viron kolmessa vankilassa suorittaa rangaistustaan yhteensä 1600 vankia, kun kapasiteettia niissä on noin 3000 vangille. Tarton vankilassa vapaita kohtia on kuutisen sataa, ja juuri niin paljon Ruotsista nyt tuodaan sinne vankeja.

Virolaiset ja ruotsalaiset vangit eriarvoisessa asemassa

Närää Virossa ja etenkin virolaisissa vangeissa aiheuttaa myös se, miten ruotsalaiset vangit asetetaan Tartossa eriarvoiseen asemaan.

Ruotsalaiset suorittavat Virossakin tuomiotaan ruotsalaisten standardien mukaan, eli he saavat suurempaa päivärahaa kuin virolaiset vangit ja he alkavat ilmeisesti myös nauttia parempaa ja runsaampaa ruokaa kuin virolaiset. Sellien lämpötila säädetään ruotsalaisille korkeammaksi kuin virolaisille. Ruotsalaiset saavat selleihinsä automaattisesti televisiot, kun virolaisten pitää maksaa televisionsa itse. Ruotsalaiset vangit saavat käyttää nikotiinipusseja, kun virolaisilta ne on kielletty.

Ruotsalaiset ja virolaiset vangit aiotaan erottaa Tartossa omille osastoilleen, etteivät he pääsisi solmimaan ystävyyssuhteita keskenään. Ilmeisesti tarkoitus on myös pitää huolta siitä, etteivät virolaisvangit ala kapinoida nähdessään ruotsalaisten paremmat olosuhteet.

Kiukkua virolaisvankilassa tulee aiheuttamaan myös se, että Pohjoismaissa ensikertalaiset vangit istuvat vankeusrangaistuksestaan pääsääntöisesti vain puolet. Virossa istutaan kaikki rangaistukset “seinästä seinään”, eli loppuun asti.

Virossa kaikkien alle 64-vuotiaiden vankien on pakko tehdä töitä ja epäselvää on sekin, alistetaanko ruotsalaisetkin vangit tälle määräykselle.