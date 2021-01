Ruotsidemokraatit haluavat lisää kirkkoja Rosengårdin maahanmuuttajalähiöön ”islamilaisen monopolin murtamiseksi”

Ruotsidemokraatit ehdottavat Malmön kirkkoneuvostolle tekemässään esityksessä, että Ruotsin kirkko perustaisi kirkon tai kristillisen kohtaamispaikan Rosengårdin keskustan alueelle.

– Yksi Ruotsin kirkon perustehtävistä on lähetys, joten on itsestään selvää, että Ruotsin kirkon tulisi olla läsnä alueilla, joilla ei tällä hetkellä ole kristillistä läsnäoloa ja joilla on paljon asukkaita, jotka voivat kääntyä, esityksessä sanotaan.

Ruotsidemokraatit uskovat, että kirkon tai kristittyjen kohtaamispaikkojen perustaminen Rosengårdin keskustaan ​​on tärkeää, jotta uusruotsalaisille ja muille Rosengårdin asukkaille tarjoutuu mahdollisuus tulla osaksi Ruotsin kirkon kristillistä yhteisöä.

Uusi kirkko tai kohtaamispaikka Rosengårdin keskustassa ”murtaa islamin monopolin, kun on kyse uskonnollisesta läsnäolosta alueella”, esityksen laatijat sanovat.

– Pitkällä tähtäimellä haluamme kirkkoja perustettaviksi alueille, joita nykyään pidetään muslimien alueina.

Rosengårdin keskustassa oli aiemmin kirkko, mutta se häpäistiin vuonna 2000. Tiloja käytetään nyt vapaa-ajankeskuksena.

Rosengårdenin asukkaista noin 86 prosentilla on maahanmuuttajatausta. Asukkaista 60 prosenttia on syntynyt muualla kuin Ruotsissa, ja 26 prosenttia on syntynyt Ruotsissa muualla kuin Ruotsissa syntyneille vanhemmille.

Lähde Världen Idag, Wikipedia.