Ruotsidemokraatit uhkaavat kaataa hallituksen, jos Ruotsi hyväksyy EU:n maahanmuuttosopimuksen

Ranskan Kansallisen liittouman parlamentaarinen johtaja Marine Le Pen on kutsunut EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkasopimusta ”Euroopan itsemurhaksi”. Hän varoitti jo vuonna 2020, että se merkitsisi 75 miljoonaa uutta maahanmuuttajaa Eurooppaan. Kiistelty sopimus on nyt siirtymässä lähemmäs todellisuutta, ja eri puolilla Eurooppaa konservatiiviset ja populistiset puolueet, kuten Ruotsidemokraatit, pyrkivät kaikin poliittisin keinoin estämään sopimuksen hyväksymisen.

EU:n maahanmuuttosopimus hyväksyttiin Euroopan parlamentissa viime viikolla selvällä enemmistöllä 420 äänellä 130:tä vastaan. SD-poliitikko, europarlamentaarikko Charlie Weimers varoitti, että sopimus voi pakottaa jäsenvaltiot ottamaan vastaan maahanmuuttajia vastoin tahtoaan; tämä koskee erityisesti Unkarin, Tšekin ja Puolan kaltaisia maita, jotka kaikki ovat torjuneet pakolliset siirtolaiskiintiöt.

”Tämän sopimuksen tavoitteena on pakottaa jäsenvaltiot ottamaan vastaan maahanmuuttajia vastoin tahtoaan”, Weimers sanoi.

Ruotsidemokraatit uhkaavat nyt vetäytyä konservatiivien koalitiohallituksesta, jos Ruotsi äänestää maahanmuuttosopimuksen puolesta. Vaikka Ruotsidemokraatit eivät virallisesti ole osa koalitiota, hallitus luottaa niiden ääniin lainsäädännön hyväksymisessä, mikä tekee puolueesta olennaisen tärkeän konservatiivien pysymiselle vallassa. Ruotsin, kuten kaikkien muidenkin EU-maiden, tehtävänä on todennäköisesti äänestää sopimuksen puolesta Eurooppa-neuvostossa Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen.

”Hallituksen on pysäytettävä Ruotsin maltillisen kokoomuksen Tomas Tobén Euroopan parlamentissa laatima ’maahanmuuttosopimus’. Jos ei, minun on vaikea nähdä, miten yhteistyömme perusta voidaan säilyttää”, Mattias Karlsson twiittasi perjantaina 21. huhtikuuta.

SD-puolueen johtaja Jimmie Åkesson kirjoitti myös, että hänen puolueensa ”edustaa itsenäistä ja hyvin tiukkaa ruotsalaista maahanmuuttopolitiikkaa”. Hän lisäsi, että ”EU:n ’maahanmuuttosopimus’ tarkoittaa käytännössä päinvastaista. Emme hyväksy sitä, että ruotsalaisten äänestäjien valta maahanmuuttopolitiikassa annetaan pois muiden maiden poliitikoille ja Brysselin byrokraateille. Piste.”

Euroopan parlamentilla ei ole lopullista sananvaltaa kiisteltyyn uuteen lakiin. Euroopan parlamentin lisäksi myös Euroopan komission ja Eurooppa-neuvoston on hyväksyttävä sopimus, mutta EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on jo viestittänyt, että komissio todennäköisesti hyväksyy sopimuksen.

I welcome today’s vote in @Europarl_EN on the Pact on Migration and Asylum.

The best response we can have on migration is a united, European response.

The Commission stands ready to support the EP and Council in making swift progress on the Pact.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2023