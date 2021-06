Ruotsidemokraattien Åkesson: ”Ruotsi on sodan kaltaisessa tilassa”

Ruotsidemokraattien johtaja Jimmie Åkesson sanoo, että Ruotsi on ”sodan kaltaisessa tilassa” ja että sosialistinen hallitus on tuonut maahan rikollisuutta ja työttömyyttä.

Kansallismielisen Ruotsidemokraattien (Sverigedemokraterna, SD) johtaja Jimmie Åkesson syyttää Ruotsin hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa rikollisuuden lisääntymisestä. Ruotsin rikostentorjuntaneuvosto Brå julkaisi vastikään raportin, jossa todettiin, että Ruotsi oli 22 muun Euroopan maan kärjessä kuolemaan johtaneessa aseväkivallassa.

– Osa Ruotsista on tällä hetkellä sodan kaltaisessa tilassa. Kadut ja torit on jätetty rikollisjoukkojen hallintaan. Klaanien johtajat määräävä ammuskeluista, murhista ja kostoista, Åkesson kertoi Nyheter Idag -julkaisun mielipidekirjoituksessa.

– Perheet pakotetaan asumaan asuinalueille, joissa turvattomuutta esiintyy jatkuvasti. Ruotsi on muuttunut vakaasta hyvinvointidemokratiasta jakautuneisuuden ja turvattomuuden maaksi, hän lisäsi.

Åkesson myös muistutti, että maahanmuuttorikollisuus ylittää Euroopassa rajat: klaanien konfliktin aikana Hjällbossa Ruotsin viranomaiset pysäyttivät rajalla klaanin saksalaiset jäsenet, jotka olivat matkustamassa Ruotsiin osallistuakseen väkivaltaisuuksiin.

Käsikranaatit, pommitukset, automaattiaseet, jengisodat, klaanirakenteet, rinnakkaisyhteiskunnat, terrorismi ja vakavasti kriminalisoituneet lapset. Kaikki uusia elementtejä Ruotsi-kuvassa, Åkesson sanoi.

Ruotsidemokraattien johtaja pani myös merkille maahanmuuttajien suuren työttömyysasteen verrattuna alkuperäiseen ruotsalaiseen väestöön ja totesi, että jopa 675 000 maahanmuuttajataustaista henkilöä Ruotsissa ei pysty elättämään itseään.

Åkessonin mukaan hänen puolueensa on valmis asettamaan maahanmuuttajille kovia vaatimuksia.

– Niiden, jotka ovat päässeet tänne, on sopeuduttava, halusivat he sitä tai eivät, muuten heistä ei koskaan tule osa yhteiskuntaamme. Siksi haluamme kytkeä hyvinvoinnin ja muut edut kansalaisuuteen ja nostaa samalla vaatimuksia kansalaisuuden saamiseksi.

– Ruotsin on palattava juurilleen. Palattava tilanteeseen, jossa ahkeruus, kunnioitus ja aito halu toimia oikein palkitaan. Niiden, jotka eivät ymmärrä näiden arvojen merkitystä, on vain kohdattava seuraukset. Raja, jonka Ruotsi voi sietää, on jo kauan sitten ylitetty, Jimmie Åkesson sanoi.