Ruotsidemokraattien kannatus jo lähellä 30 prosenttia

Tutkimuslaitos Sentio mittasi tuoreessa mielipidemittauksessa ruotsidemokraattien (SD) kannatukseksi peräti 29 prosenttia. Lisäystä toissasyksyn vaaleihin olisi lähes 12 prosenttiyksikköä. Sosialidemokraattien (S) kannatus olisi pudonnut 21 prosenttiin ja kokoomuksen (M) 17 prosenttiin.

Sweden, Sentio poll:

SD-ECR: 29%

S-S&D: 21% (-2)

M-EPP: 17%

V-LEFT: 10% (+1)

C-RE: 7%

KD-EPP: 6% (-1)

MP-G/EFA: 5%

L-RE: 3%

+/- vs. 15–19 November 2019

Fieldwork: 13–18 December 2019

Sample size: N/A

About the parties (as of mid-2018): https://t.co/3VckSDqVOf#svpol pic.twitter.com/BxBGrUa4wj

— Europe Elects (@EuropeElects) December 20, 2019