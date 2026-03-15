Ruotsidemokraattien naiset painoivat päälle – Åkesson taipui ja pysäyttää laittomien karkotukset

Hallitus valmistelee uutta lakia, mutta Åkesson haluaa pysäyttää karkotukset jo nyt, median ja puolueen naisjärjestön paineen alla.

Ruotsidemokraattien (SD) naisjärjestö vaati hiljattain, että maassa luvatta oleskelevien karkotuksia pitäisi voida keskeyttää, mikäli henkilö ”hoitaa asiansa”. Nyt puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson ilmoittaa olevansa valmis pysäyttämään niin kutsutut teini-ikäisten karkotukset ja avaamaan tien eräänlaiselle armahdukselle laittomasti maassa oleville.

Ruotsin valtamedia on viime viikkoina rummuttanut näyttävästi kampanjaa näitä ”teini-ikäisten karkotuksia” vastaan. Paine on kasvanut, ja Åkesson kertoo nyt haluavansa keskeyttää karkotukset siihen saakka, kunnes hallitus saa valmiiksi uuden lainsäädännön.

”Se olisi järkevin ratkaisu, sen sijaan että kiirehdittäisiin jotain, mikä sekään ei osuisi kohdalleen”, Åkesson sanoo Dagens Nyheterille.

Keskustelu koskee ennen kaikkea täysi-ikäisiksi tulleita laittomia maahanmuuttajia, joilla ei ole oikeutta jäädä Ruotsiin ja jotka siksi pitäisi palauttaa.

Åkessonin ilmoitus tuli vain päivä sen jälkeen, kun ruotsidemokraattien naiset vaativat lakiin ”venttiiliä”, jonka avulla ilman oleskelulupaa olevat voisivat jäädä maahan, mikäli he ”hoitavat asiansa kunnolla”.

Hallitus valmistelee parhaillaan lakipakettia, johon tällainen ”venttiili” olisi tarkoitus sisällyttää.

Oppositiopuolueet vaativat sen sijaan välitöntä karkotusten keskeyttämistä erillisellä pysäytyslailla, mutta maahanmuuttoministeri Johan Forssell (M) on luonnehtinut tällaista ratkaisua ”panikkitoimeksi”.

Ruotsin vihreiden maahanmuuttopoliittinen edustaja Annika Hirvonen katsoo, että pysäytyslaki olisi mahdollista toteuttaa nopeallakin aikataululla.

Aiemmin tällä viikolla ruotsidemokraatit äänestivät kuitenkin vihreiden esitystä vastaan, jossa vaadittiin määräaikaista keskeytystä teini-ikäisten karkotuksille.

Puolueen maahanmuuttopoliittinen edustaja Ludvig Aspling tyrmäsi opposition aloitteen.

”Tämä on vain medianäkyvyyden hakemista”, Aspling totesi.

Lue lisää aiheesta: