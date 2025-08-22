Ruotsiin rakennetaan uutta ydinvoimaa – ”ensimmäistä kertaa 50 vuoteen”

Ruotsissa Vattenfall jatkaa suunnitelmia uuden ydinvoimalan rakentamisesta Ringhalsin voimalaan. Kolmesta viiteen pientä modulaarista reaktoria valmistuu vuoteen 2035 mennessä – hallitus kutsuu päätöstä historialliseksi.

Torstaina pääministeri Ulf Kristersson (M) ja muut Tidö-puolueen johtajat pitivät lehdistötilaisuuden Ringhalsissa.

Taustalla on Vattenfallin ilmoitus, että se aikoo rakentaa uusia niin sanottuja SMR-reaktoreita.

”Tänään otamme suuren askeleen kohti fossiilivapaampaa energiantuotantoa Ruotsissa”, Kristersson sanoi Aftonbladetin mukaan.

”Ensimmäistä kertaa 50 vuoteen rakennetaan ruotsalaista ydinvoimaa”, hän lisäsi.

Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg sanoi, että yhtiö on tutkinut 75 eri toimittajaa ja etenee nyt kahden toimittajan kanssa: amerikkalaisen GE Vernovan ja brittiläisen Rolls-Roycen. Pienemmät reaktorit sijoitetaan nykyisten Ringhals 3:n ja 4:n viereen.

”Se on varsin ahdas rakennuspaikka. Se, että reaktorit ovat pienempiä ja että ne rakennetaan sarjaan, alentaa kustannuksia. Suurten reaktoreiden rakentamiseen olisi liittynyt suuria riskejä”, hän sanoo.

Ruotsin hallitus korostaa, että valtio tulee mukaan sijoittajana ja että myös teollisuus on osoittanut kiinnostusta. Ebba Busch (KD) kutsui ilmoitusta ”jonkin suuremman aluksi”, kun taas Simona Mohamsson (L) puhui ”historiallisesta päätöksestä”.

Jimmie Åkesson (SD) kuvaili tätä päivää vuosikymmeniä kestäneiden energiapoliittisten ristiriitojen päättymiseksi.

”Uutta ydinvoimaa rakennetaan Ruotsiin, ja se tapahtuu lähitulevaisuudessa”, hän sanoi.

Lähde: Aftonbladet

