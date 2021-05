Ruotsin afgaaniterroristi haki turvapaikkaa Norjasta – kymmenen vuotta vanhempana

22-vuotias afgaani Tamim Sultani on syytettynä veitsihyökkäyksestä seitsemän sivullisen kimppuun Vetlandassa 3. maaliskuuta. Afgaani oli jo hakenut turvapaikkaa Norjasta tullessaan Ruotsiin, ja molemmissa maissa hän ilmoitti eri syntymävuoden.

Tamim Sultania syytetään seitsemästä murhayrityksestä Vetlandan keskustassa 3. maaliskuuta. Tuolloin seitsemän miestä loukkaantui vakavasti. Syyttäjä vaatii, että hänet karkotetaan lopullisesti Ruotsista.

Sultani on Afganistanin kansalainen ja väestörekisterin mukaan syntynyt vuonna 1999. Dagens Nyheter -lehden mukaan hän on kuitenkin hakenut turvapaikkaa Norjasta syksyllä 2015. Norjan viranomaisille esittämänsä Afganistanin passin mukaan hän on syntynyt vuonna 1988.

Sultanille ei myönnetty turvapaikkaa Norjassa. Kun hän tuli Ruotsiin, hän ilmoitti syntyneensä vuonna 1999 ja sai määräaikaisen oleskeluluvan, jota jatkettiin myöhemmin.

Ruotsissa nuoret turvapaikanhakijat, joiden hakemus on hylätty ja jotka olivat päätöstä odottaessaan täyttäneet 18 vuotta, ovat voineet saada väliaikaisen oleskeluluvan saattaakseen lukio-opinnot loppuun. Vuonna 2016 maahan saapunut Vetlandan puukottaja oli myös tällainen tapaus.

Lähde Nyheter idag, Kansalainen.