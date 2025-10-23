Eurooppa Maahanmuutto Rikos

Ruotsin alamaailman kummisetä ”Kreikkalainen” otettiin kiinni – Meksikon loma päättyi käsirautoihin

23.10.2025 11:11
Nina Metsälä
Kuva: Ruotsin poliisi.

Pääministeri Kristersson julistaa voittoa ja kiittää Meksikoa yhteistyöstä, mutta Tenezosin paluu voi merkitä uutta rikosaallon vaihetta Ruotsin maahanmuuttajien rikollisjengien välisessä sodassa.

Ruotsin viranomaiset ovat vahvistaneet, että rikollisverkosto Dalennätverketin oletettu johtaja Mikael ”Greken” (Kreikkalainen) Tenezos on saapunut takaisin Ruotsiin Meksikosta. Hänet pidätettiin aiemmin lokakuussa Cancúnissa, ja nyt häntä odottavat useat vakavat rikossyytteet kotimaassa.

Tenezos on ollut vangittuna poissaolevana, ja syyttäjät ovat ilmoittaneet käräjäoikeuksille, että hän on nyt Ruotsissa ja vangitsemispäätökset on pantu täytäntöön.

Pääministeri Ulf Kristersson kommentoi tapausta lyhyesti: ”Voin vahvistaa – hän on nyt meidän hallussa. Kiitos Ruotsin ja Meksikon poliisien intensiivisen yhteistyön, pitkään etsitty rikollisjohtaja on saatu kiinni ja palautettu Ruotsiin.”

Sundsvallin käräjäoikeus on vanginnut Tenezosin poissaolevana epäiltynä törkeästä huumausaineiden salakuljetuksesta ja rahanpesusta. Lisäksi Södertäljen käräjäoikeus on määrännyt hänet vangittavaksi liittyen useisiin väkivaltarikoksiin kesällä 2024 – mukaan lukien tapaus, jossa 17-vuotias poika ammuttiin kaulaan Hovsjön keskustassa.

Tenezosia pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimmista hahmoista Ruotsin rikollisessa alamaailmassa.

Lähde: Fria Tider

