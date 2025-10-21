Eurooppa Kotimaa Maahanmuutto Rikos

Ruotsin ammattirikolliset aktivoituivat Suomessa – rikollisverkosto pyöritti huumejakelua pääkaupunkiseudulta

21.10.2025 09:01
Nina Metsälä
Kuva: Kansalainen.

180 kiloa amfetamiinia, 14 kiloa kokaiinia ja 450 000 kappaletta huumelääkkeitä – poliisi paljasti järjestelmällisen rikosbisneksen, joka ulottui Ruotsista Suomeen ja edelleen Eurooppaan.

Helsingin poliisi on yhteistyössä Ruotsin viranomaisten kanssa paljastanut laajan huumeorganisaation, jonka juuret ulottuvat Ruotsiin mutta lonkerot ulottuivat syvälle Suomeen ja Eurooppaan. Verkosto toi maahan satoja kiloja huumeita ja pyöritti jakelua pääkaupunkiseudulta käsin.

Tutkinta käynnistyi alkuvuonna 2025, kun Helsingissä havaittiin ruotsalaisten ammattirikollisten aktiivisuutta. Pian selvisi, että kyseessä ei ollut satunnainen vierailu, vaan järjestelmällinen huumebisnes, jossa asuntoja järjesteltiin jakelupisteiksi ja tavaraa virtasi ulkomailta Suomeen – ja edelleen eteenpäin Eurooppaan.

Poliisin mukaan verkosto ehti tuoda maahan noin 180 kiloa amfetamiinia, 14 kiloa kokaiinia, puoli miljoonaa huumelääkettä sekä yli 50 kilon erän amfetamiinin valmistusaineita. Potentiaalinen rikoshyöty oli lähes kaksi miljoonaa euroa.

Esitutkinnassa paljastui törkeitä huumausainerikoksia ja rahanpesua. Europol ja Itä-Uudenmaan poliisi osallistuivat operaatioon, jonka aikana takavarikoitiin merkittävä määrä huumeita.

Epäiltyjä on 35, joista moni on vangittuna – osa poissaolevana. Kiinniottoja on tehty myös ulkomailla, ja kansainvälisiä etsintäkuulutuksia on vireillä. Useita rikoskokonaisuuksia on jo siirretty syyteharkintaan, viimeisin lokakuun puolivälissä.

Ylen MOT-toimitus julkaisi samanaikaisesti artikkelin ”ruotsalaisesta” rikollispomosta Ismail ”Mansikka” Abdosta, joka on kytkeytynyt Suomessa toimineeseen huumeorganisaatioon. Toistaiseksi yhteyksiä näiden tapausten välillä ei ole löytynyt.

Kansalainen uutisoi myös hiljattain Abdon edesottamuksista Turkissa, missä poliisioperaatio johti jengijohtajan pidätykseen. Abdo luovutetaan Ruotsiin vangitsemisoikeudenkäyntiä varten.

Poliisioperaatiossa pidätetty ruotsalaisen maahanmuuttajajengin johtaja oleskeli ”sitrushedelmien pienviljelijänä” Turkissa

Lähde: Yle

Jarno Tuominen

tätä ongelmaa ei olisi,jos ei olisi EU.TA.vapaa liikkuvuus ja kaiken kattavat ihmisoikeudet.E.U,on kolmansista maista tulleille ammattirikollisille kuin paratiisi.jos saa kakkua,eli linnaa niin olot on kuin kuninkaalla.täysihoidolla lusitaan tuomiosta noin kolmasosa ja massit turvassa,omassa kotimaassa.toivottavasti,tuo suolikaasujen yhteenliittymä nimeltä E.U. kohtaa loppunsa piakkoin.

2
