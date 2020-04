Ruotsin demarien suosio nousi kriisissä

Ruotsissa sosialidemokraattien kannatus on hypännyt muutamassa viikossa ylöspäin seitsemän prosenttia. Saksan, Itävallan, Suomen tapaan on päähallituspuolueen luottamus kriisiaikana noussut. Hallituksen koronapolitiikka herättää ristiriitoja, mutta yli 30 prosenttia ruotsalaisista antaa demareille tukensa.

Stefan Löfvénin vähemmistöhallituksessa demarien (S) kumppanina on ympäristöpuolue eli vihreät (MP). Lisäksi lojaaleja ovat keskusta (C) ja liberaalit (L), jotka saivat hallitusta muodostettaessa lävitse omia tavoitteitaan tukensa ehdoksi. Aiempi tukipuolue vasemmisto (V) ei tätä nykyä automaattisesti tue demarien politiikkaa, koska se jätettiin keskiryhmien vaatimuksesta pois ”hyväksytyn” tukipuolueen asemasta. Varsinaisen opposition muodostavat moderaatit (kokoomus, M), kristillisdemokraatit (KD) ja ruotsidemokraatit (SD).

Hallituksen suora kannatus on nyt noin 34 prosenttia oltuaan vielä kuukausi sitten 28 prosentin tasalla. Vaaleissa syksyllä 2018 tulos oli vajaat 33 prosenttia. Vihreät ovat äänikynnyksen alapuolella, jos vaalit olisivat nyt.

Keskustalaisten tukipuolueiden yhteinen kannatus on nyt 10-11 prosenttia, kun vaalien aikaan oltiin 14 prosentin tasalla. Näin ollen hallitusta tukevien yhteiskannatus on vaaleja pienempi. Lisäksi myös liberaalit riutuvat äänikynnyksen alapuolella.

Vaaleissa toiseksi suurimpana olleet moderaatit ovat palaamassa tasolleen noin 19 prosentilla; prosentti vaalituloksesta. Ruotsidemokraatit ovat olleet kuukausia demarien tasalla, jopa suurimpana. Nyt kannatus on hiipunut neljä prosenttia vajaaseen 20 prosenttiin, mikä on edelleen vaalitulosta korkeampi.

Omassa kohtiossaan vasemmistopuolue on vielä vaalituloksen yläpuolella yli 9 prosentin kannatuksella, mutta kävi äskettäin yli 11 prosentissa. Ruotsin politiikan eräs uusi piirre on, että V ei ole demarien takuumies, vaan on valmis yhteistyöhön myös oikeisto-opposition kanssa. Mukaan luettuna ruotsidemokraatit. Eristyksessä pidetty SD on murtautunut poliittisesta paitsiosta. Tämä on keskeisin piirre uudessa asetelmassa, joka vahvistui moderaattien noudattaessa kristillisdemokraattien esimerkkiä valmiudessa poliittiseen yhteistyöhön SD:n kanssa.

Kolmen oikeistopuolueen kannatus on sitkeästi 45-48 prosentin tasolla, kun hallitusrintama tukijoineen oli välillä 40 prosentissa; juuri nyt leirit ovat tasoissa vajaassa 45 prosentissa. Vaalien aikaan kolmen puolueen kannatus oli vajaat 44 prosenttia, joten kokonaismuutokset ovat lopulta melko pieniä. Demarien nousu tapahtuu vaaleihin nähden kumppanien kustannuksella.